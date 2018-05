«La victime et sa famille ont beaucoup souffert» - Luck Mervil

S’étant reconnu coupable d’avoir exploité une gardienne mineure durant six mois en 1996, le chanteur Luck Mervil a choisi de s’adresser aux journalistes au sortir de la salle de cour ce matin au palais de justice de Montréal.

«J’ai respecté ma parole. Dès le départ, j’avais déjà dit ce qui était arrivé, et c’est ce qui a été maintenu. C’est pas mal ce que vous allez entendre vendredi», a déclaré Mervil avec calme en compagnie de sa fille.

Puisqu’il a plaidé coupable, l’accusé de 50 ans coupe court aux procédures judiciaires. Vendredi, la victime, qui avait 17 ans au moment des faits, témoignera. Luck Mervil s’adressera aussi à la cour.

Accusé en 2014

Les faits remontent à plus de 20 ans, mais Luck Mervil, a été accusé seulement en 2014. «Ça fait près de quatre ans que la famille attend, que ma famille souffre de ça. La victime aussi de son côté et sa famille ont beaucoup souffert de tout ça et de ce qui se passe aujourd’hui», a poursuivi l’accusé de 50 ans.

Le chanteur s’est dit soulagé d’avoir plaidé coupable afin d’éviter un procès.

«C’est sûr qu’il y a un soulagement d’avoir pris cette décision et surtout de terminer tout ça. Ça a été long et ardu et ça va l’être pour un petit bout encore. Ça va encore me donner du temps pour réfléchir», philosophe Mervil.

Le chanteur pourrait savoir dès vendredi quelle peine lui imposera la juge Mélanie Hébert.