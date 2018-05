Labeaume choisit son nouveau vice-président du comité exécutif

Rémy Normand occupera dorénavant le siège de vice-président du comité exécutif à la Ville de Québec, succédant ainsi à Jonatan Julien qui a claqué la porte d’Équipe Labeaume la semaine dernière dans la controverse.

Régis Labeaume a annoncé la nouvelle composition de son comité exécutif en conférence de presse, lundi après-midi, quatre jours après le départ fracassant de M. Julien, blâmé publiquement par le maire pour le cafouillage et la mauvaise évaluation des coûts pour la future centrale de police.

L’actuel président du Réseau de transport de la capitale, Rémy Normand, conservera aussi ses fonctions à la tête du RTC. Le nouveau bras droit du maire s’occupera aussi des dossiers des finances et des approvisionnements.

Régis Labeaume s’est lui-même attribué de nouvelles tâches qui viendront alourdir sa longue liste de responsabilités. À l’aube des négociations pour le renouvellement des conventions collectives cet automne, il devient responsable des relations de travail. C’est lui gérera aussi dorénavant les «grands projets» comme la centrale de police, l’anneau de glace ou le futur grand marché à ExpoCité.

Steeve Verret se voit aussi confier des responsabilités additionnelles avec l’ingénierie et les infrastructures de rue. Le conseiller Jérémie Ernould, de l’arrondissement Beauport, accède quant à lui pour la première fois au comité exécutif. Il hérite des responsabilités suivantes: travaux publics, gestion des immeubles et équipements motorisés, et évaluation.

L’annonce s’est déroulée à l’hôtel de ville. Presque tous les conseillers d’Équipe Labeaume étaient présents pour l’occasion, afin d’afficher leur unité.

«Je regrette son départ»

Visiblement amer de la tournure des évènements, Régis Labeaume n’a pas caché qu’il aurait souhaité que Jonatan Julien demeure au sein de son équipe. Il s’est montré peu enclin à parler «du passé», préférant de loin regarder vers l’avant.

«Jonatan a fait ses choix, j'ai fait les miens. La page est tournée», a déclaré Régis Labeaume, reconnaissant qu’il était «en maudit» vendredi. Le maire n’a toutefois fait aucun mea culpa, maintenant qu’il avait sa propre version des faits, qu’il n’a pas voulu partager. «On ne rejouera pas dans le passé», s’est-il borné à dire aux journalistes qui tentaient de faire l’autopsie des évènements de la semaine dernière.

Un retour éventuel de Julien?

M. Labeaume n’a pas fermé la porte à un retour de M. Julien au sein de son équipe éventuellement.

«Je dis à Jonatan que je regrette son départ. Lorsque les plaies seront cicatrisées, ma porte sera toujours ouverte et il me fera toujours plaisir, le cas échéant, de discuter avec lui d’un retour possible au comité exécutif de la Ville de Québec», a affirmé M. Labeaume. Les deux politiciens n’ont eu aucun contact téléphonique depuis la semaine dernière.

Le sort de la centrale loin d'être réglé

Quant à la future centrale de police, le maire a indiqué qu’il replongerait lui-même dans le dossier et qu’il étudierait «toutes les hypothèses», y compris la revente du terrain actuel dans le quartier Lebourgneuf qui est trop petit pour accueillir un nombre suffisant de cases de stationnement pour le personnel.

La Ville pourrait aussi le conserver et investir dans un stationnement étagé. «Ça va probablement finir à 80 millions $», a laissé tomber le maire, minimisant les problèmes liés à l’évaluation des coûts depuis le début dans ce dossier. «Les pertes financières là-dedans, ça va être minime. Il n’y a pas de problème financier. C’est juste que le terrain ne fonctionne pas comme il est là.»

Rappelons que Jonatan Julien, jeudi dernier, a annoncé qu’il siégerait dorénavant comme indépendant à l’hôtel de ville, quittant ses fonctions de vice-président du comité exécutif au lendemain des déclarations du maire à son endroit.

«La sortie de M. Labeaume me concernant est injustifiée quant au fond et totalement inacceptable dans sa forme. Ce faisant, il a brisé le lien de confiance entre nous », avait déclaré l’ancien numéro 2 de l’administration Labeaume.