La venue de Michel Gauthier, l’ancien chef du Bloc québécois au Parti conservateur est un bon coup pour la troupe d’Andrew Scheer.

L’ex-bloquiste a annoncé officiellement sa décision de se ranger du côté du parti d’Andrew Scheer samedi, au Conseil national du Parti conservateur à Saint-Hyacinthe.

Selon Richard Martineau, si certains le qualifient de «girouette», «dans ce cas ce n’est pas la même chose», assure le commentateur dans le cadre de sa chronique «Réveillez-Vous» diffusée au Québec Matin.

L’ancien député du Bloc et du Parti québécois a affirmé qu’il était prêt à se battre pour empêcher la tenue d’un troisième référendum.

«Je pense que son changement d’orientation est le résultat d’une très longue réflexion», explique Richard Martineau.

«’’Qu’est ce que je fais? Je brandis encore le drapeau de la souveraineté et je prêche dans le désert et mes chums sont fiers de moi? Ou je suis réaliste et je vais défendre les intérêts du Québec, mais pas au sein d’un parti qui ne prendra jamais le pouvoir’’», dit Martineau en citant M. Gauthier.

«Le Bloc a le blues, et les bleus reviennent», image le chroniqueur.

Écoutez la chronique intégrale de Richard Martineau dans la vidéo ci-dessus.