Le Canada juge «inexcusable» que des civils aient été tués

Le Canada s'est dit «très préoccupé» lundi après la mort de 52 Palestiniens tués par l'armée israélienne lors de manifestations contre le transfert à Jérusalem de l'ambassade américaine en Israël, jugeant «inexcusable» que des civils aient été tués.

Sur Twitter, Chrystia Freeland s’est dite «très préoccupée» par les affrontements entre Palestiniens et forces israéliennes, qui ont fait 52 morts palestiniens et plus de 2400 blessés lundi seulement selon les autorités sanitaires de Gaza.

À LIRE ÉGALEMENT

Au moins 52 Palestiniens, dont des enfants, tués à Gaza

Washington célèbre son ambassade et passe sous silence les violences

Les dizaines de tués à Gaza suscitent l'indignation

Depuis le 30 mars, le bilan des manifestations s’élève à 106 morts palestiniens aux mains d’Israéliens. «Nous sommes attristés» par les morts et les blessés des dernières semaines, a fait savoir Mme Freeland.

Elle a jugé «inexcusable» que des civils, des journalistes et des enfants aient été pris pour cible par les forces israéliennes. «Toutes parties du conflit ont la responsabilité de protéger les civils», a ajouté la ministre.

Inauguration à Jérsusalem

Alors que Gaza connaissait sa journée la plus meurtrière depuis 2014 selon l’AFP, des représentants américains et israéliens soulignaient à Jérusalem l’inauguration de la nouvelle ambassade des États-Unis. La fille du président américain, Ivanka Trump, ainsi que son mari, Jared Kushner, ont participé à l'événement en compagnie du premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou.

L’administration Trump avait fait connaître en décembre dernier sa décision de relocaliser son ambassade de Tel-Aviv à Jérusalem. À la suite de l’annonce, le Canada avait assuré qu’il n’imiterait pas les États-Unis, tout comme les pays européens.

Le gouvernement Trudeau s’était toutefois abstenu de voter sur une résolution de l’Assemblée générale des Nations unies qui condamnait la décision de Washington.

L’opposition officielle à Ottawa est favorable au déménagement de l’ambassade canadienne. Les conservateurs d’Andrew Scheer ont d’ailleurs adopté une résolution en ce sens le week-end dernier lors de leur conseil national à Saint-Hyacinthe.

Le Parti conservateur n’avait toujours pas émis de réaction par rapport aux violences, en milieu d’après-midi lundi.

Vivement opposé à la décision de la Maison-Blanche, le Nouveau Parti démocratique a appelé à la fin des violences et a demandé une enquête indépendante sur la situation à Gaza.

«Nous pressons le gouvernement Trudeau de respecter ses propres valeurs déclarées en enjoignant le gouvernement d’Israël à respecter ses responsabilités en matière de droit international, de condamner les colonies illégales et enfin défendre les droits du peuple palestinien ainsi que ceux des Israéliens», a indiqué la porte-parole néodémocrate en matière d’affaires étrangères, Hélène Laverdière, dans une série de messages sur Twitter.