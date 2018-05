Manifestation pro-palestinienne à Montréal

Quelques dizaines de manifestants ont pris la rue à Montréal, lundi soir, pour dénoncer les 70 ans de la «catastrophe palestinienne», alors que 55 Palestiniens ont été tués dans des heurts avec l'armée israélienne lundi.

Les manifestants se sont réunis pour décrier l'«opération de nettoyage ethnique systématique par le mouvement sioniste depuis les 69 dernières années [menée en Palestine]», peut-on lire dans un communiqué annonçant la tenue de la manifestation.

Des dizaines de manifestants se sont réunis à Montréal pour montrer leur soutien à la #Palestine. #manifencours pic.twitter.com/siTQsVaiyT — Jasmine Legendre (@JasmineLegendre) 15 mai 2018

La marche, qui s'est amorcée au square Philips, au centre-ville de Montréal, regroupait des gens de tous les horizons, incluant des personnes de confessions juives et musulmanes.

Les organisateurs invitaient «tous ceux et celles qui s'opposent à l'impérialisme, au colonialisme et aux fascismes modernes à se joindre à nous pour commémorer la Nakba et par le fait même la résistance palestinienne».

Cette manifestation survient alors qu'au moins 55 Palestiniens ont perdu la vie dans la bande de Gaza, lundi, en marge de l'inauguration de l'ambassade américaine à Jérusalem. Il s'agit de la journée la plus meurtrière dans la région depuis la guerre de l'été 2014.