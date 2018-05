Plus d’aînés rendent des logements insalubres

Des propriétaires constatent avec impuissance l’augmentation de locataires aînés qui sont inaptes à entretenir leur logement devenu insalubre.

Jean-Vincent Marimbordes devra investir 50 000 $ pour rénover son 4 1/2 à Sorel en raison d’une insalubrité grave.

Le propriétaire a été informé du problème lorsque des ambulanciers ont dû se rendre chez un couple de locataires du troisième âge, pour secourir l’homme qui est finalement décédé.

Il y habitait avec sa conjointe depuis plusieurs années. Le couple a toujours bien payé le loyer, mais avec l’âge, il a négligé l’entretien du logement à un tel point qu’il est devenu insalubre.

M. Marimbordes a reçu des avis des pompiers et de la Ville de Sorel pour que le ménage à l’intérieur et à l’extérieur du logement soit exécuté.

«L’odeur est insupportable. Le sol est jonché d’ordures à découvert et d’excréments», lui a signifié la Ville par écrit.

Le propriétaire a interpellé la conjointe du défunt, qui habitait toujours le logement, mais celle-ci sombrait dans une dépression.

M. Marimbordes s’est donc adressé à la Régie du logement qui, après deux ans de démarches, a expulsé l’aînée, mais les dommages à son logement sont majeurs.

Hausse de cas

Ce genre de cas, où les locataires prennent de l’âge et ne sont plus capables d’entretenir leur logement, se multiplient. Les propriétaires sont souvent impuissants à expulser des gens qui habitent au même endroit depuis plusieurs années et qui paient bien.

«Avec le vieillissement de la population, il va y en avoir de plus en plus. Les propriétaires veulent bien gérer un immeuble, mais pas un établissement en santé mentale. Ils n’ont pas à jouer aux travailleurs sociaux», prévient le porte-parole de la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec (CORPIQ), Hans Brouillette.

Me Miriam Morissette déplore que les propriétaires qui sonnent l’alarme au CLSC ne soient pas entendus parce que la demande doit venir des locataires.

La porte-parole au ministère de la Santé et des Services sociaux, Noémie Vanheuverzwijn, confirme que le consentement de l’usager est nécessaire, sauf si sa vie est menacée.

L’âge critique autour de 85 ans

Chez quatre aînés sur cinq, l’autonomie bascule vers l’âge de 85 ans et compromet souvent leur capacité à vivre seul et à entretenir un loyer.

Le directeur général de la Fédération de l’Âge d’or du Québec, Dani Prud’homme, insiste pour dire que les problèmes d’insalubrité ne sont pas uniquement liés à l’âge.

Néanmoins, il constate que l’âge moyen où l’autonomie devient critique, pour plusieurs personnes d’âge mûr, est 85 ans.

L’aîné qui se sent apte à vivre seul chez lui peut bénéficier de nombreuses initiatives communautaires qui s’assurent que ces derniers ne sont pas abandonnés.

Ils retardent

Denis Miron, le porte-parole de la Régie du logement, cite en exemple le programme Pair.

Ce service automatisé permet d’effectuer chaque jour des appels téléphoniques de surveillance aux personnes vulnérables, qui peuvent y adhérer sans frais. Si l’abonné ne répond pas après trois tentatives, une personne ira le visiter pour s’assurer que tout va bien.

D’après Me Miriam Morissette, certains aînés s’entourent d’animaux pour briser leur isolement.

«C’est le seul contact émotif qu’ils ont, mais s’ils ne sont pas capables de s’occuper d’eux-mêmes, ils ne pourront pas prendre soin des animaux», explique-t-elle.

Certains aînés retardent leur prise en charge parce qu’ils n’ont pas les moyens de payer les 3000 $ à 5000 $ par mois qu’il faut pour vivre dans une résidence privée, avec des services adaptés.

Selon Marie-Claude Lacasse, porte-parole au ministère de la Santé et des Services sociaux, près de 3000 personnes sont en attente d’une place en CHSLD au Québec. Pour être admise, la personne doit montrer une perte d’autonomie sévère.