Un couple adopte un embryon congelé depuis 14 ans

Un couple du Nebraska a fondé une famille d’une façon peu commune : Jenny et David Hancock ont adopté un embryon d’un autre couple, congelé depuis 14 ans.

La couple de Bellevue, en banlieue d’Omaha, a découvert après une année de mariage qu’ils ne pouvaient avoir d’enfants. Ils ont donc décidé de se tourner vers l’adoption, ont-ils mentionné lors d’une entrevue à CNN.

Les Hancock ont accueilli chez eux des enfants provenant d’un centre, mais l’adoption légale était plutôt compliquée.

Puis, ils ont appris qu’il était possible d’adopter des embryons congelés provenant de cliniques de fertilité, qui n’avaient pas été implantés.

«C’est une décision difficile pour plusieurs de ces familles; ils ont eu quelques enfants et sentent qu’ils en ont assez, et les embryons sont laissés à la clinique», explique David Hancock.

L’embryon de la petite Kathryn Joy, congelé depuis 14 ans, a ainsi été implanté dans l’utérus de Jenny.

«Vous la regardez maintenant, et c’est un enfant en parfaite santé. Mais ce n’étaient que quelques cellules, préservées depuis 2001 à -196 °C», souligne son père.

Le couple du Nebraska ignore qui sont les parents de l’embryon : ils l'ont choisi sur la base de quelques traits physiques de ses géniteurs.

Jenny et David ont tenté deux autres implantations d’embryons depuis, sans succès. On estime à 50 % les chances de réussite. Une telle procédure coûte environ moitié moins cher qu’une procédure in vitro.