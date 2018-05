En entrevue à LCN de son «bureau» à plus de 100 mètres de hauteur

Afin de mener à bien les travaux de réfection de la tour olympique, à Montréal, la Régie des installations olympiques (RIO) a dû faire appel à des spécialistes qu’on voit rarement à l’œuvre : des cordistes.

Suspendus dans le vide hiver comme été, ces hommes et femmes ont été appelés à exécuter de nombreux travaux de manutention, mais aussi de finition comme du calfeutrage et de la peinture.

«C’est sûr que c’est un grand défi, surtout parce que la face sud est inclinée. Les travaux sur cordes sont deux fois plus durs que d’habitude... On développe de bons abdos!», a lancé la cordiste Sophie Dufresne en entrevue au Québec matin alors qu’elle était en direct de son «bureau» à plus de 100 mètres de hauteur. Mme Dufresne a même salué les téléspectateurs à la caméra de l’hélicoptère TVA Nouvelles qui survolait le chantier (voyez la vidéo dans le haut de l'article).

La RIO a fait appel à des cordistes pour ce projet plutôt que d’installer un échafaudage, car cette dernière solution aurait nécessité la fermeture de l’étage où se trouve le centre sportif. Les cordistes ont aussi dû travailler de nuit sur le côté de la tour où se trouve le funiculaire pour éviter que ce service soit interrompu.

Le chantier de la tour olympique tire à sa fin alors que 1000 employés de Desjardins y feront leur entrée d’ici la fin de l’été.