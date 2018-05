L'alerte rouge déclenchée autour du volcan Kilauea

Les autorités ont déclenché une alerte rouge autour du volcan Kilauea, mardi, à Hawaï, après une intensification de l’activité sismologique et une éruption de fumée volcanique.

Selon l'échelle d'alertes du USGS, la référence géologique aux États-Unis, le niveau d'alerte rouge signifie qu'«une éruption est imminente, en cours ou fortement suspectée par les autorités et que des activités menaçantes sont détectées tant au sol que dans les airs». Le niveau d'alerte orange avait déjà été enclanché la semaine dernière, ce qui signifie que l'éruption était en cours, mais qu'elle ne présentait pas, jusque-là, de risques majeurs pour l'aviation.

Summary of #HVO #Kilauea VAN/VONA: Ash eruption at summit has increased in intensity. NWS radar & pilot reports show top of the ash cloud is as high as 10,000-12,000 feet above sea level. Ashfall and vog has been reported in Pahala (18 mi downwind). #KilaueaErupts pic.twitter.com/ChzRdu0Ch7