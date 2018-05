Le père de Meghan Markle ira au mariage s'il a l'accord de ses médecins

Il voulait ne pas venir, mais sera peut-être finalement là... Les revirements successifs du père de Meghan quant à sa présence à son mariage avec le prince Harry ont jeté mardi une ombre sur les préparatifs de la noce.

À quatre jours du mariage royal à Windsor, M. Markle, 73 ans, a déclaré mardi au site d'informations sur les célébrités TMZ avoir été hospitalisé à la suite d'intenses douleurs à la poitrine, et qu'il ne se rendrait en Angleterre qu'avec le feu vert de ses médecins.

Le septuagénaire a précisé que les médecins l'avaient prévenu que son coeur était «gravement endommagé», après un infarctus il y a une semaine.

«Je déteste l'idée de manquer un des plus grands moments de l'histoire et de ne pas pouvoir mener ma fille à l'autel», a-t-il déclaré, soulignant que l'ex-actrice américaine avait tenté de lui téléphoner lundi et lui avait envoyé des SMS s'inquiétant de sa santé.

Les interrogations quant à la présence de Thomas Markle ont quelque peu enrayé la communication parfaitement rodée de la famille royale qui ne répondait plus aux sollicitations mardi.

Tout avait commencé lundi soir, après un article de TMZ affirmant que le père de la promise avait décidé de ne pas venir à la noce, samedi, pour ne pas embarrasser sa fille après s'être mis en scène dans des photos vendues aux paparazzi.

Mais selon lui, Meghan a assuré ne pas lui en vouloir. C'était «stupide» de faire ces photos, a-t-il reconnu auprès de TMZ, ajoutant: «Bien sûr, je la conduirai à l'autel. C'est un moment historique. Je voudrais faire partie de l'histoire».

Mais il attendait toujours au moment de son entretien avec TMZ l'avis de ses médecins pour être autorisé à quitter l'hôpital.

Un porte-parole du palais de Kensington, résidence officielle du prince Harry, s'était contenté lundi soir de demander «compréhension» et «respect» dans cette «situation difficile». Mais il avait refusé d'indiquer si Thomas Markle serait présent au mariage.