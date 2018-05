Le Vignoble Gagliano remporte les honneurs aux États-Unis

Le vignoble de l’ex-politicien fédéral Alfonso Gagliano s’est distingué en remportant quatre prix lors d’un concours qui s’est tenu le mois dernier dans l’État de New York.

Trois produits de ce vignoble situé dans la vallée de Dunham, en Estrie, ont raflé la médaille d’argent au concours Finger Lakes International Wine Competition 2018. Il s’agit du vin blanc Donna Livia (mousseux blanc) et des vins rouges Barricato (frontenac, petite pearl et sabrevois) et Frontenac Noir. Ce sont tous des millésimes 2016.

De plus, une médaille de bronze a été remise au vin blanc Levante (vidal, seyval et frontenac blanc), également de 2016.

Lancé en mai 1989, sous le nom Les Blancs Coteaux, le vignoble a changé de nom pour Vignoble Gagliano lorsque la famille de l'ex-politicien l'a acquis en 2008. Une douzaine de produits, dont les vins ci-haut cités, y sont issus.

Rappelons que l’ex-lieutenant des libéraux fédéraux au Québec s’occupe de ce vignoble depuis son retrait de la politique active en 2002.

Nommé ambassadeur au Danemark en 2002 par Jean Chrétien, M. Gagliano avait quitté en disgrâce en 2004, à l’époque du scandale des commandites, son nom étant fréquemment mentionné durant la tempête. Alors qu'il était ministre des Travaux publics, ce dernier était responsable du programme fédéral des commandites.