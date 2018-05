Première toilette autonettoyante publique à Montréal

Les citoyens de Montréal se trouvant à proximité de la station de métro Papineau ont maintenant accès la toute première toilette autonettoyante et gratuite de la métropole.

Dans un communiqué, la Ville de Montréal a indiqué que les unités sont «contrôlées» à distance et sont fabriqués de façon «robuste».

L’administration Plante assure également que la «sécurité des usagers» est une «priorité».

«Un bouton d'ouverture rapide de la porte se trouve au sol en cas de malaise d'un usager. De plus, des capteurs électroniques de poids sont installés sous le plancher permettant de programmer un poids minimum et maximum pour empêcher la porte de se refermer et éviter qu'une personne ne se retrouve seule dans la toilette pendant le cycle de nettoyage», peut-on lire dans le communiqué.

Selon la Ville de Montréal, deux autres toilettes de ce genre doivent être installés dans les prochaines semaines à la place Émilie-Gamelin et dans le Vieux-Montréal.

Le projet de l’administration Plante prévoit l’installation de 12 de ces toilettes sur le territoire de l’arrondissement Ville-Marie dans les prochaines semaines.