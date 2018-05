Un jeune monteur de taureaux qui a subi une grave commotion cérébrale sera de retour en action samedi soir dans l’enceinte du Centre Vidéotron.

Zac Bourgeois n’avait que 7 ans lorsqu’il a monté son premier veau. C’est vite devenu une passion. «Monter un taureau, c’est vraiment une danse: il faut que tu y ailles avec l’équilibre, l’agilité et la flexibilité. C’est vraiment un sport complexe», témoigne-t-il à l’émission Denis Lévesque, à LCN.

La vedette montante de 18 ans, qui est originaire de Saint-Tite, a participé à plus de 26 championnats au Canada et aux États-Unis.

Son rêve ultime est de se retrouver au sommet du podium de PBR et sa présence à Québec est un pas de plus vers cet objectif.

Pour sa 2e participation au PBR Monster Energy Tour, samedi à Québec, il se mesurera aux monteurs professionnels élites pour la première fois de sa jeune carrière.

«2000 livres de puissance»

L’été dernier, il a reçu un coup de sabot en plein visage. Résultat: une commotion cérébrale. «2000 livres de puissance, ça cogne assez fort. Mais c’était un accident, ça fait partie de la game. Quand tu montes des taureaux, tu ne sais jamais quand ça va arriver, mais tu sais que ça va arriver. Il a fallu que je surmonte cette épreuve-là, que je me fasse suivre par les meilleurs spécialistes du cerveau», décrit-il avec aplomb, un chapeau de cowboy bien vissé sur la tête.

Grâce aux traitements reçus, il s’est rétabli complètement, assure-t-il. Psychologiquement aussi. «Mon cerveau est guéri. Je suis un bien meilleur athlète parce que j’ai pu me préparer, me pratiquer chaque jour, trouver de nouvelles méthodes et maintenant, je suis vraiment au top de ma forme.»

Cheval ou taureau: lequel des deux est le plus difficile à monter? «Je me fais toujours poser cette question-là et à vrai dire, il n’y en a pas un plus dur que l’autre, c’est deux techniques très différentes qu’il faut maîtriser.»

Souffrance animale?

N’empêche que le sport du rodéo – ou Bull Riding – est loin de faire l’unanimité au Québec ou ailleurs, en raison notamment de la souffrance qu’il peut imposer aux animaux. Ce que réfute le jeune athlète, qui explique que les taureaux participant aux compétitions sont entraînés à cette fin et ne subissent pas de mauvais traitements.

«Je suis avec ces taureaux-là depuis que je suis jeune. On passe notre vie avec eux, on les élève. Ils performent environ 80 secondes par année et le reste du temps, ils sont au pacage avec leurs amis.

«Ce sont nos amis, c’est notre vie complète. Sans eux, on ne pourrait jamais faire ce qu’on aime. Et c’est la même chose pour eux, s’ils n’ont pas envie de le faire, ils ne le feront pas et ça se termine là», relate le jeune homme, impatient d'en découdre avec les meilleurs de son sport dans quelques jours au Centre Vidéotron.