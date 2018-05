49% des Canadiens ont déjà connu des problèmes de santé mentale

Au Québec, deux personnes sur trois ont déjà connu un problème de santé mentale au cours de leur vie, c’est ce que révèle un nouveau sondage de la Financière Sun Life.

Selon le sondage publié mardi, cette maladie invisible a déjà touché 49% des Canadiens. Et parmi les problèmes les plus fréquents, on retrouve l’anxiété pour 37% des personnes interrogées, et la dépression pour 30% d’entre eux.

Un répondant sur trois n’en a jamais parlé à un spécialiste.

Du stress vécu au travail jusqu’à la schizophrénie, le sondage montre que la maladie mentale touche les personnes de tous âges et de toutes conditions.

Les représentants de la génération Y, âgés entre 20 et 34 ans, sont les plus nombreux à indiquer avoir déjà souffert de problèmes de santé mentale (63%), suivis de la génération X (50%) et des derniers boomers (41%).

L’étude révèle également que les tabous sur le sujet persistent puisque les Canadiens sont plus à l’aise de discuter avec leur employeur d’un problème physique (56%) que d’un problème mental (28%).

Au Québec, 68% des répondants ont confié ne pas oser en parler à leur employeur.

«Il est évident qu'au Québec comme au Canada, la santé mentale fait toujours l'objet de préjugés dans la société. Les gens passent beaucoup de temps au travail, ils ne peuvent pas facilement mettre de côté leurs problèmes de santé mentale lorsqu'ils y sont», a indiqué Robert Dumas, président et chef de la direction, Financière Sun Life, Québec.

«Les employeurs ont la capacité - et la responsabilité - de renverser cette situation. En créant un environnement de travail qui offre soutien et sécurité, et en fournissant des outils et des ressources qui favorisent la santé mentale et le bien-être», a-t-il ajouté.

Le sondage a été mené auprès de 2900 Canadiens âgés de 20 à 80 ans.