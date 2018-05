Devant les attaques d’Alexandre Taillefer contre le Québecor après la parution d’un article sur la grogne des chauffeurs de Téo Taxi, le chef du Bureau d’enquête parlementaire, Antoine Robitaille, a voulu remettre les pendules à l’heure à l’émission «La Joute».

«Hier soir, c’est moi qui faisais la une [du "Journal de Montréal"], exceptionnellement, a-t-il expliqué. Je suis très impressionné par l’entrée fracassante de ce personnage-là en politique, mais d’autre part, il y a des questions qui se posent. Et cet article-là, qui a nécessité deux mois d’enquête, était très bien écrit.»

Le jouteur Robitaille dit avoir trouvé cet article «excellent» et «compte tenu de l’entrée de M. Taillefer en politique et du fait qu’il a bénéficié de fonds publics, ça justifiait la une».

«Il n’y a personne non plus qui m’a donné de tape dans le dos pour me féliciter d’avoir fait ça, ça n’a aucun maudit rapport», affirme-t-il.

Sur Twitter mercredi matin, Alexandre Taillefer a demandé: «Est-ce que la position éditoriale des médias de Québecor est en phase avec les positions politiques bien connues de son propriétaire?»

est ce que la position éditoriale des médias de Quebecor est en phase avec les positions politiques bien connues de son propriétaire? (2/2) — Alexandre Taillefer (@ataillefer) May 16, 2018

L'article dans le Journal de Montréal sur @teomtl de @francishalin est factuel et irréprochable. Remplacez journalistes par chroniqueurs et titreurs durant mon entrevue avec @PaulArcand ce matin et je maintiens ma question: (1/2) — Alexandre Taillefer (@ataillefer) May 16, 2018

«C’est sûr que, écoutez, quand on a un patron qui tweete comme le nôtre ou un grand propriétaire comme Pierre Karl Péladeau qui tweete constamment des opinions politiques, ça ne nous met pas dans des situations faciles, a réplique Antoine Robitaille. Comme Alexandre Taillefer met dans une situation difficile actuellement certains de mes amis journalistes, comme Alex Castonguay [NDLR : qui travaille pour "L’Actualité", propriété d’Alexandre Taillefer].»

En paraphrasant Jean Charest, le chef du Bureau d'enquête parlementaire a ajouté : «Un politicien qui se plaint des médias est comme un poisson qui se plaint de l’eau. Il a juste à sortir».