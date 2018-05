CGI acquiert la firme Facilité Informatique

CGI a annoncé mercredi l’acquisition de la firme de services-conseils en technologies de l’information Facilité Informatique, qui a des antennes dans la métropole ainsi qu’à Québec et à Ottawa.

Grâce à ses «pratiques établies en services numériques» au cours du dernier quart de siècle, Facilité Informatique permettra à son acquéreur «d’accroître encore davantage son vaste éventail de capacités afin d'offrir à ses clients les solutions les mieux adaptées à leurs besoins», a précisé la direction de CGI par communiqué.

Ce sont quelque 350 employés de Facilité Informatique qui ajouteront ainsi leurs expertises au réseau de CGI, lequel compte déjà 11 000 professionnels au Canada et 73 000 à travers le monde.

Facilité Informatique est spécialisée dans les créneaux du transport et de la logistique, des services publics et des gouvernements, des télécommunications, des services bancaires, de l’assurance et le secteur manufacturier.

Elle a aussi une expertise pointue en méthodologie Agile et en sécurité.

«Cette fusion renforce notre solide base de compétences à Montréal et à Québec. Elle nous permet notamment d'approfondir notre expertise dans les services-conseils en management et en technologie, qui aideront nos clients à réaliser la transformation numérique de leur organisation», a dit Mark Boyajian, président des opérations canadiennes de CGI.