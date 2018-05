Deux écoles contraintes d'annuler une sortie sur le «Louis Jolliet»

Deux écoles primaires de la Commission scolaire des Découvreurs ont décidé d’annuler une sortie prévue sur le bateau de croisière «Louis Jolliet», le 8 juin prochain, en raison des manifestations prévues contre le G7 à Québec.

Le 8 juin est une journée pédagogique à la Commission scolaire des Découvreurs. Les responsables des services de garde des écoles l’Arbrisseau et Les Bocages avaient organisé une sortie à bord du Louis Jolliet, a expliqué Alain Vézina, responsable des communications.

Or, bien que le G7 se tiendra à La Malbaie, les manifestations en lien avec l’événement se tiendront essentiellement en ville, à Québec. L’embarquement et le débarquement du bateau de croisière «Louis Jolliet» est dans le Vieux-Québec, un secteur qui pourrait être perturbé, les 8 et 9 juin.

«Dans les deux cas, les policiers nous ont fait savoir qu’ils nous recommandaient fortement que cette activité-là soit annulée, ce que l’on a acquiescé immédiatement. Nous n’irons pas», a mentionné M. Vézina.

Cette sortie était prévue depuis quelques mois, malgré la venue de l’événement. «Nous n’avons pas pensé que ça pouvait affecter», a-t-il poursuivi.

L’activité sera sans doute remplacée par une autre, a laissé savoir le porte-parole.