Mariage royal: des produits dérivés pour tous les goûts

Des dizaines d’entreprises tentent de profiter de la manne du mariage royal en vendant des produits dérivés tous plus originaux les uns que les autres. En voici une sélection!

Il est possible de commander sur internet ces quelques items, et beaucoup d’autres sont disponibles. Par contre, malheureusement, il y a peu de chances de réussir à mettre la main sur ces produits pour votre visionnement de la cérémonie, samedi matin...

-Pour du style à la piscine cet été: La compagnie Bags of Love proposent des maillots de bain une-pièce qui risquent de faire tourner les têtes. Sur leur site, on peut, en téléchargeant une photo, mettre le visage de sa vedette préférée, ou de Son Altesse Royale, de Meghan Markle ou du prince Harry sur son maillot de bain! Le tout pour 38 livres (environ 66 $), sans compter les frais d’expédition...

-Pour transporter vos courses (royales) : Le magasin tout Britannique Harrods a mis en vente un sac fourre-tout à thématique royale, où on voit le couple princier entouré d’une ronde de soldats de la Garde royale. Les drapeaux britanniques et américains y sont aussi mis en valeur, pour saluer le pays d’origine de Meghan Markle. On le laissait partir pour 63 $ canadiens, mais tous les exemplaires ont été vendus. Surveillez les sites de revente sous peu!

-Pour devenir Harry ou Meghan, l’espace d’un instant : vous ne vous marierez jamais avec le prince Harry ou avec Meghan Markle, et vous ne passerez jamais une journée dans leurs souliers. Mais grâce à ces masques de papier, vous pourrez vous faire croire pendant quelques minutes que vous aussi, vous faites partie de la royauté. Le tout, pour seulement 9 $.

-Pour partager votre maison avec le couple princier : Avoir le prince et sa douce à vos côtés tous les jours, pourquoi pas? Une entreprise a imprimé sur du papier haute qualité une photo du couple marchant main dans la main, en grandeur réelle. 90 $ sur Amazon.

-Pour les plus petits : Pendant que vous écoutez tranquillement la cérémonie du mariage en buvant votre thé samedi matin, un livre de coloriage devrait occuper les enfants pendant quelques heures! 13,50 $ sur Amazon

-Pour une fin de soirée... royale : La compagnie Crown Jewels (Les bijoux de la Couronne) fabrique des «préservatifs commémoratifs» depuis 2011, selon leur site. La compagnie britannique a d’ailleurs créé une édition spéciale pour le mariage royal de cette fin de semaine. Sur le site, on indique que lorsqu’on ouvre l’emballage, les hymnes nationaux de la Grande-Bretagne et des États-Unis jouent l’un après l’autre... 10 livres chacun, ou 20 livres pour trois.