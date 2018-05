Sarah Fortin, Belle Grand Fille et Tonique récompensés

Sarah Fortin, Belle Grand Fille et le groupe Tonique sont les gagnants de la finale du concours «Ma première Place des Arts», vitrine de la relève de la musique francophone, qui s’est déroulé mercredi soir, à la Cinquième salle de la Place des Arts.

Dans la catégorie interprète, Sarah Fortin a dévoilé tout son potentiel explosif avec sa première chanson, avant de reprendre «Il est où le bonheur» du français Christophe Maé, lui permettant de faire entendre sa voix puissante et toute l’étendue de son registre vocal.

François Pillenière-Magnan et Lili Gauthier étaient les deux autres finalistes de cette catégorie.

Auteur-compositeur-interprète

Belle Grand Fille, alias Anne-Sophie Doré-Coulombe, explique composer des chansonnettes pour les grands enfants que sont les adultes. Elle a débuté par «Maille par maille», la chanson la plus intime qu’elle n’a jamais écrite. Son univers reste ancré dans l’enfance, comme l’a prouvé sa chanson «L’escalier», qui emprunte son univers aux ritournelles enfantines.

Également finaliste, Jeanne Côté, qui a grandi au milieu de musiciens, son père étant le fondateur du festival de Petit-Vallée, a présenté un riche univers poétique, assise derrière son piano. Enfin, Petite Elfe a utilisé sa jolie chanson «Papillon» pour faire sortir le petit grain rauque de sa voix.

Groupe

Avec sa fougue et son énergie communicative, le groupe Tonique nous emmené dans son univers richement coloré. Leur chanson «Quand il pleut» offre une pop acidulée avec des accents groovy, tout comme «Gris (une autre nuit)», qui est beaucoup plus joyeuse que le laisse croire son titre. Le chanteur Kanuel Lauriault est une véritable bête de scène et l’ajout de ses solos de trompette rajoute une touche originale à leur pop très efficace.

L’autre groupe finaliste, Chandail de loup, formé de Florence Payette et Louis-Philippe Dupuy, a présenté une énergie complètement différente avec leur trad urbain contemporain, qui n’est pas sans rappeler l’univers du groupe Mes Aïeux.

Chacun des gagnants a remporté plusieurs prix différents en fonction de leur catégorie.