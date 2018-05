Shopify en pleine expansion

La boutique de vente en ligne Shopify affiche ses ambitions et compte s’agrandir, en misant sur son bureau montréalais.

Elle compte ainsi créer plus de 120 postes d’emploi à moyen terme, a indiqué dans un communiqué mercredi Shopify qui alimente plus de 6000 entreprises au Québec, soit une croissance de 100% en 2017 par rapport à l’année précédente.

«Shopify Montréal gère les activités les plus cruciales pour nos commerçants, y compris le processus de transaction, les services financiers et d’autres composantes de Shopify qui contribuent à bonifier la relation entre entrepreneurs et acheteurs en offrant une expérience d’achat à la fois simple et rapide pour les consommateurs», a soutenu l’entreprise qui compte actuellement 150 employés dans la métropole.

Au Québec, Shopify parle d’une croissance de 185% du volume brut de marchandises vendues en 2017 comparativement à l'année précédente. De plus, les commandes annuelles totales ont crû de 111% sur la même période.

«Nous fournissons des solutions qui aident les entreprises à se développer, tant en ligne qu’en personne. Les capacités évolutives et multicanales de nos solutions soutiennent la réussite commerciale», a ajouté la compagnie basée à Ottawa et qui a aussi des bureaux à Toronto, Waterloo, mais aussi à San Francisco, Berlin et Vilnius.

Les Québécois attirés par l’entrepreneuriat

L’entrepreneuriat a un attrait très fort sur les Québécois, indique par ailleurs un nouveau sondage Léger réalisé pour le compte de Shopify. Environ 46% des Québécois auraient envisagé de monter leur propre affaire.

Les résultats du sondage réalisé du 20 au 22 avril 2018 auprès de 1003 personnes majeures francophones et anglophones soutiennent que trois Québécois sur cinq (62%) souhaitent devenir leur propre patron.

Le manque de fonds, de ressources et de temps constitue pour 67% des sondés le principal obstacle au démarrage de leur propre entreprise, a précisé Shopify dans un communiqué mercredi.