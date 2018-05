«Sucré Salé» ouvre sa 17e saison en Floride

Le magazine culturel «Sucré salé» revient pour une 17e saison et prendra l’antenne dès le 21 mai, à 18 h 30.

L’animateur Patrice Bélanger reprend les commandes de l’émission estivale pour une quatrième année consécutive. Après s’être envolé à Las Vegas et Los Angeles, il poursuit la tradition d’ouvrir la saison sous le soleil et le fera cette fois-ci en Floride, où il a rencontré Ludivine Reding, Patrice Robitaille, Julie Perreault, Sarah-Jeanne Labrosse et Ludovick Bourgeois.

Ce sera ainsi l’occasion de revenir sur le phénomène télévisuel de l’hiver, «Fugueuse», en compagnie de la comédienne de 21 ans, qui rendra aussi visite aux alligators dans les Everglades.

D’autres invités seront de passage sur le plateau dont, Patrick Huard, l’ancien animateur de la quotidienne de divertissement Guy Jodoin, Sam Breton, Christophe Maé, Cœur de Pirate, Yvon Deschamps, José Gaudet et Les Grandes Crues.

Parmi les nouveautés, on note l’arrivée d’une disco-mobile, Patrice Bélanger se promènera de quartier en quartier pour installer un karaoké improvisé dans les rues de la métropole. Les téléspectateurs découvriront également le segment nostalgie, au cours duquel l’animateur accompagnera un artiste sur les lieux qui ont marqué ses débuts de carrière. Le porte-panier s'ajoute également à la proposition. Dave Morissette notamment viendra faire ses courses à l’épicerie, à la pharmacie, à la bibliothèque ou encore à la quincaillerie.

Au nombre des chroniqueurs, on retrouve Bryan Audet, Laurence Bareil, Rosalie Bonenfant, David Bernard, Varda Etienne, Marie-Josée Gauvin, Joanie Gonthier, Marie-EVE Janvier, Brigitte Proteau et Francisco Randez.

«Sucré Salé», du lundi au vendredi à 18h 30, dès le 21 mai et en rediffusion à 22 h 35.