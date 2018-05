Un groupe pro-migrants promet une manifestation «festive et familiale»

La journée de samedi s’annonce mouvementée à la frontière à Saint-Bernard-de-Lacolle, en Montérégie, alors que pro-migrants et anti-migrants seront sur place pour passer leur message.

Le groupe Solidarité sans frontières a tenu un point de presse ce matin pour annoncer son intention de manifester son appui aux migrants entre 11h et 17h.

«On constate que Storm Alliance est un groupe raciste, de l’extrême-droite, qui va aller à Roxham Road pour essayer de semer la peur et la haine envers les réfugiés. Nous, on va être là avec un message clair pour dire qu’on veut ouvrir les frontières et que les réfugiés sont les bienvenus. On va être là d’une manière festive, familiale», a confié Aaron Lakoff, membre de l’organisme.

Lundi, TVA Nouvelles apprenait qu’un groupe de manifestants composés de citoyens qui en ont assez de voir les demandeurs d’asile franchir illégalement la frontière au quotidien via le chemin Roxham sera également présents au même moment pour se faire entendre.