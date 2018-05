Une mallette du futur conçue par un étudiant en génie de l'UQAR

Un étudiant en génie de l'Université du Québec à Rimouski (UQAR) a ni plus ni moins conçu une véritable mallette du futur.

Le coût de fabrication du prototype est environ de 2100 $.

Cet instrument interactif et portatif a été fait sur mesure pour un jeu d'évasion.

Il s'agit d'un projet pour le moins intrigant.

Le Rimouskois Martin Rioux a ainsi créé cette fameuse mallette en collaboration avec l'entreprise de jeux d'évasion La Société de Rimouski.

Ces mallettes du futur sont donc le fruit de huit longs mois de labeur et d'expérimentations.

Avec ses écrans tactiles, ses systèmes de réseautage et de communication, cet appareil électronique multifonction rend le jeu d'évasion encore plus réaliste et palpitant.

La création de cette mallette du futur pourrait-elle mener à d'autres projets technologiques? La réponse est oui.

La copropriétaire de La Société de Rimouski, Myriam Lavoie, et le futur ingénieur Martin Rioux caressent un projet de mallettes portables dédiées à la location pour des jeux d'évasion à domicile ou lors d'événements.