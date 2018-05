Voici les 10 propriétés les plus chères au Québec

Si la Belle Province a longtemps été en retard, par rapport à Toronto et Vancouver, dans le marché immobilier de luxe, le Québec est maintenant un joueur de taille.

TVANouvelles.ca a dressé la liste des 10 propriétés luxueuses les plus chères qui sont actuellement à vendre. Une liste qui fait rêver!

1. Une maison ancestrale dans la Capitale-Nationale pour 26 millions de dollars

Pour 26 millions de dollars plus taxes, vous pourriez acquérir une maison ancestrale située sur l’avenue Royale, à Château-Richer, dans la Capitale-Nationale.

La maison Gravel, construite il y a plus de 300 ans, a été classée monument historique du Canada. La propriété comporte 4 chambres à coucher, 2 salles de bain et 1 salle d’eau.

Cette somme inclut la demeure, en vente pour 429 000 $, trois lacs, mais surtout, un terrain de 11 km2.

Sotheby’s, qui gère cette vente, soutient que cette propriété comprend le plus grand terrain actuellement disponible dans la Capitale-Nationale.

2. Le grand luxe montréalais pour plus de 15 millions de dollars

Pour ceux qui seraient intéressés à rester au centre-ville de Montréal, les résidences Four Seasons Montréal offrent le grand luxe sur l’île.

Le condominium le plus cher actuellement en vente dans la métropole est le Penthouse 1801 qui comportera 4 chambres à coucher, 5 salles de bain et 1 salle d’eau.

Pour 15 435 000 plus taxes, l’appartement inclut des appareils ménagers haut de gamme, un garage pour 3 voitures, une cave à vin, des comptoirs en marbre, plusieurs foyers, et une vue imprenable sur la ville de Montréal.

Les résidences Four Seasons offrent des services complets de conciergerie, de réception et de voiturier en tout temps.

Situé au 1430 de la Montagne, le complexe, qui comprendra 163 chambres d’hôtel et 18 résidences privées, sera livré en décembre prochain, selon le site web de Sotheby’s International Realty.

Plusieurs autres unités sont disponibles dans le Four Seasons, allant de 5,3 millions de dollars à 13 millions de dollars.

3. Un prestigieux château à L’Île-Bizard pour 14,888 millions de dollars

Bienvenue au Château Dutour! Pour près de 15 millions de dollars, cette résidence est «une propriété unique et l'une des plus grandes et prestigieuses demeures du Québec et du Canada au bord de l'eau», selon Century 21.

Construite en 2001, la maison comprend 14 chambres, 9 salles de bain, et est décorée principalement de granit, de marbre et de pierre. «Vous découvrirez des colonnes arrondies divisant de vastes espaces ouverts, avec une décoration artistique ouverte à l'imagination des décorateurs d'intérieur les plus exigeants», peut-on lire sur le site du courtier qui gère la vente.

La luxueuse résidence comprend : une double cave à vin, une cuisinière Thermador surdimensionnée, un grand espace de cuisson digne d'un chef, une piscine intérieure, un sauna, un accès direct à 2 condos intergénérationnels.

Le château, situé au 2695 chemin Dutour, à L’Île-Bizard, est entouré de plus de 9 hectares de forêt luxuriante. Aldo Camaiani, le propriétaire d’Importations Alcam, demande 14 888 000 $ pour sa maison, tandis que l’évaluation municipale est d’un peu plus de 7 millions de dollars.

4. L'impressionnant domaine du fondateur d’Aldo pour 13,5 millions de dollars

Niché sur une rue privée à Westmount, l’impressionnant domaine du fondateur des magasins de chaussures Aldo, Albert Bensadoun, est en vente pour 13,5 millions de dollars.

Les vues panoramiques sur Montréal, les finitions haut de gamme, l’abondance de matériaux nobles, la cuisine gastronomique, la cave à vin spectaculaire et la somptueuse suite parentale sont quelques-uns des coups de cœur de cette résidence située au 9 Place Braeside.

La maison comprend 7 chambres à coucher, 5 salles de bain complètes, un ascenseur accédant à tous les étages, une allée chauffée avec stationnement pour jusqu’à 10 véhicules ainsi qu’un garage pouvant contenir 4 voitures.

«Le luxe à son comble», selon le courtier immobilier Joseph Montanaro, de Sotheby’s International Realty qui s’occupe de la vente de la propriété.

5. Un domaine privé d'exception sur le lac Memphrémagog pour 12 millions de dollars

Le 101-105 chemin Fisher, à Austin, en Estrie, est un domaine privé d’exception comprenant 4 chambres à coucher, 3 salles de bains complètes et 2 salles d’eau.

La maison, à proximité de l’Abbaye de St-Benoît-du-Lac, appartient actuellement au chirurgien plastique André Dupuy.

Sur la fiche de vente, on indique que le domaine inclut 510 pieds d’accès au lac Memphrémagog ainsi qu’un terrain de plus de 82 hectares. La résidence d’autrefois a été entièrement rénovée et agrandie, une grange ronde historique, une résidence pour le gardien ainsi qu’un chalet 3 saisons complètent ce domaine enchanteur.

La cave à vin et le magnifique terrain valent le détour!

6. Un manoir sublime à deux pas du centre-ville de Montréal pour 11,9 millions de dollars

Le 1450 rue Redpath-Crescent, situé dans un cul-de à Montréal, offre une vue sublime sur le centre-ville de Montréal pour près de 12 millions de dollars.

Les 6 chambres, 6 salles de bains complètes et la salle d’eau composent ce manoir construit en 2008. Le hall d’entrée majestueux, la cuisine pour les chefs et la cave à vin y sont spectaculaires.

Le salon, situé derrière la cuisine, offre une vue imprenable sur la forêt du Mont-Royal.

La courtière immobilière qui s’occupe de cette vente, Marie-Yvonne Paint, indique, sur son site, qu’une immense salle inachevée n’attend qu’à être reconvertie. Les futurs propriétaires pourraient y faire un gymnase ou une piscine intérieure, par exemple.

On demande 11 900 000 pour ce manoir situé sur «l’une des plus belles et plus prestigieuses rues au Canada», selon Marie-Yvonne Paint.

Tous les luminaires, les chandeliers, les électroménagers, les rideaux, les éléments de la salle de cinéma et le bar dans le salon sont compris dans la vente de ce manoir dont l’évaluation municipale est de près de 4,9 millions de dollars.

7. La somptueuse résidence de Grégory Charles pour 9,995 millions de dollars

La somptueuse résidence de Grégory Charles, qu’il avait acquise en 2014, est toujours en vente. Le chanteur demande 9 995 000 pour sa demeure située au 4299 avenue Montrose, à Westmount.

En juillet dernier, Grégory Charles demandait 10,5 millions de dollars pour son manoir acheté pour la somme de 6,7 millions de dollars.

Cette résidence de 1657,50 mètres carrés, qui compte 5 chambres et 5 salles de bain ainsi qu’un sol de marbre, est «une des propriétés des plus prestigieuses sur le marché à Westmount», selon le site web de Sotheby’s International Realty.

Un terrain de 17 000 pieds carrés «ajoute au prestige de la résidence» construite en 1916 et rénovée en 2010 et 2012.

La cuisine, qui «plaira aux gourmets», comprend des comptoirs en granit, un coin café bar avec frigo, deux frigos Sub-Zero, cuisinière au gaz Wolf et une machine à glace.

«Si vous cherchez le meilleur, ne regardez pas plus loin», assure le courtier immobilier montréalais Joseph Montanaro, de Sotheby’s International Realty, qui représente le chanteur.

8. Un chef d’œuvre contemporain au bord de l’eau pour 9,995 millions de dollars

«Peu de résidences peuvent se targuer d'offrir autant de confort et de beauté», peut-on lire sur le site de la courtière immobilière responsable de la vente du 16 chemin de Senneville, à Senneville, dans l’ouest de Montréal.

Avec ses 5 chambres, 4 salles de bain et 2 salles d’eau, cette propriété est un «chef d’œuvre contemporain situé au bord de l’eau, un hymne au luxe et au raffinement», selon la courtière Marie-Yvonne Paint.

Un parquet en chêne français «de la plus haute qualité» a été utilisé pour le revêtement du sol du rez-de-chaussée et la majorité du deuxième étage.

Système domotique ultramoderne, la cuisine conçue pour les chefs, un garage pouvant contenir trois voitures, un nettoyeur à haute pression intégrée ainsi qu'un ascenseur hydraulique pour voitures sont quelques-uns des éléments phares de cette résidence.

Coup de cœur pour la terrasse extérieure, l’immense garde-robe ouverte sur la chambre dans la suite des maîtres et les poutres massives qui meublent l’espace de cette demeure.

9. Une «aubaine» à Mont-Tremblant pour 9,950 millions de dollars

Alors que l’évaluation municipale est de près de 11,2 millions de dollars, le cofondateur de Gildan, Gregory Chamandy, ne demande que 9 950 000 pour sa résidence exceptionnelle située au 112 chemin de l’Ermite, à Mont-Tremblant.

Ce manoir d’inspiration classique possède une vue spectaculaire sur le lac Tremblant et les montagnes environnantes, une cuisine gastronomique, une salle de cinéma avec un système professionnel.

La suite des maîtres, située dans sa propre aile, offre une vue panoramique sur l’eau, une magnifique salle de bain attenante, une généreuse penderie et un balcon privé.

Une piscine à débordement à eau salée, un spa, un hammam, un sauna, et un coin extérieur ajoutent au charme de la résidence.

«La cave à vin offre table de dégustation, armoires à vin en bois faites sur mesure et systèmes de ventilation et de refroidissement discrètement dissimulés», peut-on lire sur la fiche de cette résidence sur le site de Sotheby’s International Realty.

10. Le luxe sur le lac des Deux Montagnes pour 9,5 millions de dollars

Sotheby’s International Realty qualifie le 814 rue Main, à Hudson, en Montérégie, de «chef d’œuvre». Avec son accès à l’eau, ce manoir construit en 2010 comprend 6 chambres et 3 salles d’eau. Toutes les chambres de la résidence sont équipées d’une salle de bain attenante et d’un grand walk-in dans les garde-robes avec meubles intégrés.

Évalué par la Ville de Hudson à plus fr 5,7 millions de dollars, le propriétaire actuel demande 9,5 millions pour sa luxueuse résidence dont tous les planchers sont chauffants et qui dispose d’un ascenseur.

La piscine avec bassins d’eau en cascade, la salle de gym, le spa, le hammam, le sauna font partie des attraits de cette demeure.

La salle de jeu avec bar complet, la cave à vin ainsi que la salle de cinéma avec des lits articulés valent le détour.

Le manoir de Hudson comprend également un appartement pour employés.