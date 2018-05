10 femmes rendront hommage à Luc Plamondon

Elles seront dix artistes féminines à rendre hommage au répertoire de Luc Plamondon sur la grande scène extérieure, lors de la clôture de la 30e édition des Francos de Montréal, le 17 juin prochain, a-t-on appris jeudi.

En effet, pour les 30 ans du festival, Ariane Moffatt, Betty Bonifassi, BEYRIES, Catherine Major, Gabrielle Shonk, Klô Pelgag, La Bronze, Marie-Pierre Arthur, Safia Nolin et Valérie Carpentier se relaieront sous les projecteurs à partir de 21 h pour revisiter les pièces de l’album «Stone», à la manière de la trame sonore qui accompagnait le spectacle du Cirque du Soleil à Trois-Rivières l’an dernier.

L’auteur-compositeur et interprète Yann Perreau les précédera dès 19 h 30 au cours de ce programme double. Entouré de la sensation de l’heure Hubert Lenoir, Catherine Major et Anna Frances, le chanteur s’appropriera les chansons du regretté rockeur et poète Jacques Higelin, dans une proposition intitulée «Tombés du ciel, un salut au grand Jacques Higelin».

Par ailleurs, Bell a renouvelé ses engagements envers les Francos pour les 10 prochaines années, ce qui implique notamment des investissements accrus sur le plan technologique.