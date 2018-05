Elton John va-t-il chanter au mariage royal?

Selon TMZ, Elton John jouera sur scène ce samedi au mariage de Meghan Markle et du prince Harry. Rien n'a été confirmé par le palais de Kensington néanmoins, qui a déjà révélé la liste des artistes qui se produiront lors de la cérémonie religieuse en la chapelle St George du château de Windsor. Elton John n'y était pas mentionné, il se pourrait donc, si les informations de TMZ sont vraies, qu'il chante plutôt lors de la soirée privée qui aura lieu après les noces.

En tout cas, même si le «Rocketman» n'a même pas confirmé sa présence au mariage princier, il est fort probable qu'il y soit. En plus d'être un ami proche de Lady Diana, la mère des princes William et Harry, il a fait annuler deux concerts, en février dernier, qui devaient se tenir aux alentours du mariage. Elton John avait joué la chanson «Candle in the Wind» aux funérailles de la princesse Diana en 1997 et était présent au mariage du prince William et de Kate Middleton. Il avait également confié dans une interview au Sun qu'il aimerait être là pour le mariage du prince Harry, car il l'aime «vraiment tendrement».

Il a aussi ajouté lors d'une émission britannique, Lorraine, qu'il est très heureux de voir le prince Harry si rayonnant et amoureux.

«J'ai passé du temps avec lui en Sicile l'été dernier, et je pouvais me rendre compte qu'il était totalement amoureux. Il n'en a pas réellement parlé, mais il a dit ''je suis amoureux'', et j'ai pensé ''c'est bien''. Les deux princes semblent être extrêmement heureux, et c'est tout ce que l'on veut pour les gens», avait-il expliqué.

Aussi, alors qu'il se murmurait que les «Spice Girls» feraient leur retour scénique au mariage princier, il a été révélé que seules certaines d'entre elles avaient été invitées. Une source a déclaré à Page Six que seules Victoria Beckham, Emma Bunton et Geri Horner ont été conviées, laissant Melanie Brown, et Melanie Chisholm sur le carreau. «Seules Victoria, Emma et Geri ont été invitées, donc clairement, les Spice Girls ne joueront pas», a déclaré la source.

Quelque temps auparavant, Mel B avait révélé lors de l'émission The Talk que «les cinq Spice Girls » avaient été invitées, ce qui laisse à penser qu'elle et Mel C auraient été enlevées de la liste des invités après avoir parlé trop publiquement du mariage.

