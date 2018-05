Guy Lafleur nommé capitaine honoraire de la Coupe Memorial

L’ancien joueur-vedette du Canadien de Montréal Guy Lafleur a été nommé capitaine honoraire de la 100e édition de la Coupe Memorial de la Ligue canadienne de hockey (LCH), jeudi.

Le démon blond sera accompagné de Dennis Sobchuk dans cette fonction. Avec le président honoraire, soit Don Cherry, ils agiront à titre d’ambassadeurs pour les célébrations du centenaire de cette compétition.

«Des noms légendaires ont été gravés sur le trophée de la Coupe Memorial durant l’histoire et nous avons le privilège d’avoir des champions comme Dennis Sobchuk et Guy Lafleur dans le rôle de capitaines honoraires et de Don Cherry, un autre ancien champion, comme président honoraire alors que nous célébrons l’héritage de ce prestigieux trophée», a commenté David Branch, président de la LCH.

Lafleur a disputé deux saisons dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), cumulant 233 buts et 379 points en seulement 118 matchs avec les Remparts de Québec.

Sobchuk a quant à lui porté les couleurs des Pats de Regina, l'équipe hôtesse du tournoi, pendant trois saisons, de 1971 à 1974.

La Coupe Memorial se tiendra du 18 au 27 mai. En plus des Pats, elle mettra aux prises le Titan d’Acadie-Bathurst (LHJMQ), les Bulldogs de Hamilton (Ligue de hockey junior de l’Ontario) et les Broncos de Swift Current (Ligue de l’Ouest).