La fin d’«une surtaxe aberrante» réclamée

Alors que le prix du litre d’essence frôle des sommets à Montréal et ailleurs en province, la Fédération canadienne des contribuables réclame la fin «des taxes sur les taxes» lorsque vient le temps de passer à la pompe.

Si plusieurs facteurs influencent le prix du litre d’essence, comme le prix du baril de pétrole et la valeur du dollar canadien par exemple, le niveau de taxation a grandement augmenté au cours des dernières années.

«Les Montréalais payent jusqu’à six différentes taxes sur l’essence. On paye la taxe fédérale d’accise, la taxe provinciale sur les carburants, la taxe carbone, la taxe transit et, après avoir appliqué ces quatre taxes, les deux gouvernements appliquent ensuite leur différente taxe de vente ce qui fait qu’au Québec on taxe les taxes», explique Carl Vallée, directeur de la Fédération canadienne des contribuables selon qui les Montréalais payent en moyenne 57 cents en taxes par litre d’essence.

«C’est une surtaxe! C’est une aberration. En moyenne, les Montréalais payent jusqu’à 1000$ en taxes sur l’essence et, dans ces 1000$, il y a 96$ qui sont des taxes sur les taxes. C’est beaucoup d’argent», ajoute-t-il.

La Fédération demande donc aux partis politiques de s’engager à mettre fin au principe de taxer les taxes; un changement «raisonnable» qui pourrait faire économiser 10% sur le prix de l’essence.

«On est en année électorale et les trois partis politiques ont l’occasion de soulager les gens qui ont de la misère à joindre les deux bouts. Enlevez donc la taxe sur les taxes! Ça n’a pas lieu d’être, c’est un non-sens, c’est une insulte aux gens», conclut M. Vallée.

Ce qu’il vous en coûte de plus...

Les propriétaires de VUS dépenseront en moyenne 1000$ en essence cet été, soit 200$ de plus que l’an dernier.

Les propriétaires de voitures compactes dépenseront en moyenne 600$ en essence cet été, soit 120$ de plus que l’an dernier.

*Estimations considérant un prix moyen de 1,40$ le litre et 6500 km parcourus.