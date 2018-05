Depuis 2005, Nathalie Prud'homme doit vivre avec le cancer. Elle a subi 12 opérations et six récidives, mais la résidente des Laurentides subit des traitements de perfusion de vitamine C qui atténuent les effets de sa maladie.

Elle devait se déplacer au Centre de cancérologie intégrative d'Ottawa pour recevoir ces traitements qui «ont changé sa vie», mais après une pétition sur le site de l'Assemblée nationale et une intervention de son député, Mme Prud'homme peut les recevoir près de la maison.

«Quand j'ai recommencé la chimio, je me suis dit comment je vais subir encore ça jusqu'à la fin de ma vie.» Depuis des années elle entend parler du traitement de la vitamine C. «Je n'avais plus rien à perdre à l'automne et j'ai commencé les traitements par intraveineuse à Ottawa avec une équipe d'un médecin et d'un naturopathe», affirme Mme Prud'homme en entrevue à l'émission Denis Lévesque.

Après des traitements très agressifs où d'importants effets secondaires se font sentir comme la douleur musculaire et la fatigue extrême, Mme Prud'homme n'a plus ses effets avec le traitement de perfusion de vitamine C qu'elle doit subir deux fois par semaine.

«Ce traitement-là a changé ma vie de 100%. Mes douleurs aux os et aux muscles sont disparues», affirme-t-elle à l'émission de Denis Lévesque.

