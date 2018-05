Tout ce que vous devez savoir sur la nouvelle émission XOXO

Olivier Primeau, Cary Tauben et Elisabetta Fantone seront les trois conseillers de la nouvelle téléréalité «XOXO», qui sera diffusée l'automne prochain à l'antenne de TVA. La production en a fait l’annonce au cours d’un 5 à 7, jeudi soir, sur la terrasse de l’hôtel Renaissance, au centre-ville de Montréal.

L’objectif de cette nouvelle émission est de former le couple le plus en vue du Québec. Pour ce faire, les trois conseillers seront chacun associés à un groupe de six filles célibataires et ambitieuses, qui aiment le luxe, les sorties et l’extravagance.

Chaque semaine, ils auront pour mission d’organiser un party ou un événement glamour durant lequel elles pourront rencontrer cinq garçons choisis par la production, et tisser des liens jusqu’à, peut-être, tomber en amour.

La production a refusé de dévoiler tous les détails inhérents au fonctionnement de l’émission, mais gageons qu’il devrait y avoir des éliminations, autant du côté des gars que des filles, des fêtes alcoolisées, des disputes, des pleurs et des soirées glamour.

Olivier Primeau, Cary Tauben et Elisabetta Fantone auront donc pour mission d’organiser des fêtes avec leur équipe, ils auront pour cela carte blanche, dans une certaine limite budgétaire, et pourront se promener partout dans le monde, tout en nous ouvrant les portes du monde branché et VIP de la planète.

Tout au long des 11 semaines de diffusion, les trois équipes de filles – et les cinq gars – habiteront dans des penthouses de luxe au centre-ville de Montréal.

Le nom de l’animateur devant piloter ce rendez-vous, qui s’installera dans la case horaire du mercredi en début de soirée à TVA, sera connu plus tard. L’émission sera également diffusée en même temps sur Vidéotron.

«Le concept est très innovateur et quelque chose dans cette modernité est vraiment ancré dans la réalité des jeunes d’aujourd’hui, a indiqué Suzanne Landry, directrice de la programmation de TVA. Ce genre d’émission va rejoindre les jeunes, mais aussi un très large public plus curieux.»

Le couple gagnant mettra la main sur un montant de 100 000 $ comptant, des invitations VIP dans trois grands événements internationaux (Tomorrowland en Belgique, Ultra à Miami, et Coachella en Californie), ainsi que l’accès à un condo en Floride pour un an.

Des auditions différentes

La production est d’ores et déjà à la recherche de célibataires qui aiment le luxe, le jet-set et les fêtes.

Les auditions se dérouleront sous forme de 5 à 7, durant lequel ils pourront prendre un verre tout en rencontrant l’équipe de l’émission. Les auditions débuteront les 25 et 26 mai sur la terrasse de l’hôtel William Gray, à Montréal, et se poursuivront ensuite au BeachClub (2-3 juin), à l’Hôtel Le Crystal (8-9 juin) et au Dagobert de Québec (15-16 juin).