Accident d'avion à Cuba : ce que l'on sait

Voici ce que l'on sait de l'accident d'avion survenu vendredi près de l'aéroport international José Marti de La Havane, peu après le décollage, avec plus de cent personnes à son bord:

À LIRE ÉGALEMENT:

Plus de 100 morts dans l'écrasement d'un avion à Cuba



Le Boeing 737 s’est écrasé lors de la phase critique du décollage

- L'appareil était un Boeing 737-201 de la compagnie cubaine Cubana de Aviacion, loué à la compagnie mexicaine Global aerolineas Damojh, a précisé aux médias d'État la directrice du transport aérien Mercedes Vazquez.

- Fabriqué en 1979 selon le gouvernement mexicain, il avait passé sa dernière révision en novembre 2017.

- Le président cubain Miguel Diaz-Canel, qui s'est rendu sur place, a mentionné la présence à bord de neuf membres d'équipage «étrangers», sans autres précisions. Selon le gouvernement mexicain, cinq d'entre eux - deux hommes et trois femmes - sont mexicains. Les autorités cubaines n'ont pas encore dit si d'autres étrangers étaient dans l'avion.

- Trois survivants ont été hospitalisés «dans un état critique», selon la télévision d'État.

- Au moment de son décollage à 12H08 heure locale (16H08 GMT), l'avion «a apparemment subi une défaillance et est tombé», a précisé le gouvernement mexicain. Il s'est écrasé sur un champ de culture de patates douces, proche de l'aéroport de La Havane. Des sources aéroportuaires et des témoins ont raconté à l'AFP que l'appareil, qui devait rallier Holguin (à 670 km à l'est de La Havane), avait dévissé au moment de prendre son premier virage.

- Les restes de l'appareil ne sont plus qu'«un amas» noir de ferraille, a constaté un journaliste de l'AFP sur place. Il s'est écrasé à environ 200 mètres de zones habitées, entre les quartiers de Boyeros et de Santiago de Las Vegas, dans le sud de La Havane.

- Des dizaines d'ambulances et de camions de pompiers étaient vendredi sur les lieux de la tragédie, entourés d'un cordon de policiers. «Il semble qu'il y ait un nombre élevé de victimes», a déclaré à l'AFP le président Diaz-Canel.