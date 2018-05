Bientôt une caserne de pompiers toute neuve à Rimouski

Les travaux de réaménagement de la caserne de pompiers de l'avenue de la Cathédrale seront officiellement lancés au cours des prochains jours. Il s'agit d'un projet majeur pour le Service de sécurité incendie de Rimouski, sur lequel la Ville travaille depuis plus d'un an.

Le contrat sera octroyé lors de la séance du conseil municipal de mardi. Cinq entreprises sont dans la course pour les travaux. On parle de soumissions qui varient entre 4,9 millions $ et 5,5 millions$.

L'édifice de l'avenue de la Cathédrale sera entièrement remis à neuf. Le Service de sécurité incendie occupera désormais tout le bâtiment qu'il a longtemps partagé avec la Sûreté du Québec. Les travaux vont s'étirer jusqu'au printemps 2019.

«On parle d'une mise aux normes dans un premier temps, du respect des normes antisismiques. On parle aussi du réaménagement des locaux, des aires de vie, au niveau du garage», a précisé Jean-Sébastien Meunier, directeur du Service de sécurité incendie de Rimouski.

En raison de ces travaux, les pompiers sont relocalisés dans l'édifice des Travaux publics de la 2e rue à compter de vendredi. Ça fait deux semaines qu'on travaille à cette relocalisation, qui n'est pas évidente.

Il faut dire que ce n'est pas tous les jours qu'on déménage une caserne de pompiers. Un déménagement qui doit se faire sans évidemment compromettre les opérations quotidiennes du Service de sécurité incendie de Rimouski.

«Les choses se font par étapes. Une chose est sûre, aujourd'hui c'est quand même la journée la plus importante. Aujourd'hui, tous les effectifs vont être en mesure de travailler à partir de l'édifice des Travaux publics», a expliqué Jean-Sébastien Meunier.

L'an dernier, les pompiers de Rimouski ont répondu à 700 appels d'urgence, autant pour des incendies, des accidents, des matières dangereuses que des sauvetages divers.