Ce que l'on sait de la tuerie dans une école du Texas

Un élève a tué dix personnes et blessé dix autres vendredi matin dans son école de Santa Fe, au sud-est de Houston (Texas), avant d'être arrêté par la police qui cherche désormais à identifier les motivations du tireur: voici ce que l'on sait de cette attaque.

Que s'est-il passé?

Dimitrios Pagourtzis, 17 ans et élève au lycée public de Santa Fe, située à une cinquantaine de kilomètres au sud de Houston et qui accueille 1400 élèves, a pénétré dans l'établissement peu après 08H00 alors que les cours venaient de commencer. Il est entré dans au moins une salle de classe où il a ouvert le feu en utilisant un fusil et un revolver de calibre 38 qu'il dissimulait sous un manteau long. Alertés par un signal d'alarme, les lycéens se sont précipités à l'extérieur pour se mettre à l'abri.

Le district scolaire de Santa Fe a rapidement annoncé sur sa page Facebook un incident dans un lycée «impliquant un tireur». «L'incident est toujours en cours, mais est sous contrôle. Des blessés ont été confirmés», indiquait le message.

L'établissement a été placé sous confinement après le signalement des tirs.

Trois policiers, présents sur le site et dont l'un a été blessé par balles, ont échangé des coups de feu avec le tireur qui a été arrêté. Un second suspect, qui pourrait être un complice, a été interpellé et une troisième personne doit être interrogée en lien avec la fusillade.

Des mandats de perquisition ont été lancés pour deux habitations et la voiture du tireur, où la présence d'engins explosifs a été détectée.

Quel est le bilan?

Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a fait état de dix morts et dix blessés. La police avait auparavant parlé de huit à dix morts, des étudiants et des enseignants. Selon CNN, neuf élèves et un enseignant ont été tués. Les blessés ont été transportés à l'hôpital universitaire du Texas (UMTB) et à l'hôpital Clear Lake. Six d'entre eux ont pu rentrer chez eux dans la journée.

Qui est l'assaillant

La police a identifié le tireur comme étant Dimitrios Pagourtzis, âgé de 17 ans. Selon le gouverneur Abbott, les enquêteurs ont retrouvé dans son ordinateur et sur son téléphone des messages indiquant qu'il voulait se suicider après la fusillade, mais n'est pas passé à l'acte et s'est rendu à la police.

AFP

Ses motivations restent inconnues. «Il n'y a eu aucun signal d'avertissement», a expliqué M. Abbott, qui a cependant noté la photo d'un t-shirt siglé «Né pour tuer» affichée sur sa page Facebook. Le tireur n'avait pas de casier judiciaire et était inconnu de la police.

Un étudiant a indiqué à une chaîne de télévision locale que l'adolescent, qui faisait partie de l'équipe de football de l'école, était victime de harcèlement. «Les entraîneurs le harcelaient et l'insultaient et il n'avait pas beaucoup d'amis», a-t-il dit.

Un autre étudiant, coéquipier du tireur dans l'équipe de football de l'école, a précisé aux journalistes que Pagourtzis «restait dans son coin. Il avait quelques copains, mais il ne parlait pas trop aux gens».