Coincé au cœur d’une poursuite policière, il raconte

Un homme d'Hébertville-Station se considère chanceux d'être en vie après s'être retrouvé sur le chemin du conducteur à l'origine de la poursuite policière jeudi au Lac-Saint-Jean.

Cette poursuite policière dans le secteur de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix s'est terminée par la mort d'un jeune homme de 22 ans.

Ce dernier aurait décidé de fuir une autopatrouille de la Sûreté du Québec, qui s'apprêtait à l'intercepter.

Il aurait ensuite effectué plusieurs manœuvres dangereuses à haute vitesse, avant de provoquer un accident impliquant deux autres véhicules.

Une camionnette, qui a été percutée par la voiture du conducteur fautif, s'est retrouvée dans l'eau.

L'homme âgé dans la soixantaine, qui était au volant de la camionnette, a eu peur pour sa vie.

«J’ai senti quelque chose derrière mon véhicule, raconte Robert Raté. Ça a fait bang! Et là, j'avais le choix d'aller à gauche ou à droite. Je suis allé à gauche parce que c'était moins dangereux, même s'il y avait de l'eau. C'est sûr que c'est paniquant un peu. J'ai crié au secours et des gens sont arrêtés. Et un homme est venu m'aider.»