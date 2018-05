Donner un goût de modernité à une vieille recette

Une compagnie fait parler d’elle à travers la province avec ses boissons naturelles inspirées de recettes ancestrales vieilles de 2000 ans.

Tchaga Kombucha a été fondée en 2016 à Sherbrooke par Alexandre Roux. L’entreprise s’inspire de vieilles recettes datant de l’époque de Jésus, mais les actualise avec des produits locaux cultivés en Estrie.

Par exemple, le kombucha est fait à partir de thé fermenté et existe depuis toujours. Mais M. Roux y a ajouté du chaga, un champignon qui compte plusieurs vertus pour la santé et que l’on retrouve dans tous les produits à saveur de houblon, de gingembre ou d’argousier de la compagnie.

«C’est une boisson naturellement effervescente à base de thé», a résumé celui qui a démarré l’entreprise Tchaga Kombucha, Alexandre Roux.

«On s’est basé sur la recette du kombucha qu’on a un peu fait évoluer avec le temps», a-t-il résumé.

Dans les épiceries

Aujourd’hui, environ 60 000 litres sont produits chaque année et se retrouvent sur les étagères des épiceries, comme Metro et IGA, ainsi que dans plusieurs magasins de produits naturels.

Les produits sont distribués à Montréal, Drummondville, Victoriaville et quelques villes avoisinantes.

Sans oublier Sherbrooke, là où le fondateur a établi ses quartiers dans une bâtisse de 3000 pieds carrés qu’il a d’ailleurs dessinée au moment de la construction.

«C’est un bel endroit pour prendre de l’expansion, mais il faut faire attention pour que le marché ne devienne pas saturé», a précisé M. Roux, qui a une formation en réfrigération et dont l’entreprise compte cinq employés.

Le houblon et l’argousier qu’il utilise pour ses produits proviennent du Canton d’Hatley, en plus d’encourager les producteurs locaux lorsque vient le temps d’ajouter des saveurs à ses produits.

«On aimerait s’impliquer davantage [dans la communauté]. Par exemple, dans les écoles ou avec le Club des petits déjeuners. Nos produits seraient une belle alternative aux boissons gazeuses sucrées», a dit M. Roux.

M. Roux tient également à mentionner que la fabrication de kombucha produit peu de déchets. Sa compagnie ne dépose qu’un sac à ordure à la rue par semaine. «On fait du compostage, on recycle et on trie nos déchets», a-t-il dit fièrement.

En 2017, lors du démarrage, les fondateurs ont profité d’aide financière dans le cadre du programme Créavenir (programme Desjardins de soutien à l’entrepreneuriat jeunesse pour les 18-35. En Estrie, Créavenir est soutenu par 10 caisses Desjardins.

Tchaga Kombucha

Année de création : 2016

Nombre d’employés : 5

Points de vente : 62

Domaine d’activité : Boissons naturelles