Il est venu le temps de commencer le jardin

Annuelles, vivaces, fruits, légumes et fines herbes: le moment de commencer le jardin est enfin venu! Pour plusieurs, la fin de semaine de la Fête des Patriotes rime d’ailleurs avec jardinage.

«On est dans le bon temps et la meilleure journée sera dimanche parce que planter sous la pluie c’est l’idéal», explique l’horticulteur Bertrand Dumont.

«La bonne période on ne la regarde pas par la température du jour, on la regarde par la température de la nuit (...) et à partir de 10 degrés on peut commencer à planter», précise-t-il.

En cas de température trop fraîche la nuit, il est possible de simplement recouvrir son jardin avec un drap afin de protéger les plantes.

«Pas avec un morceau de plastique parce que le plastique va brûler les feuilles», précise Bertrand Dumont.

Pas d’obligation de résultats

Il n’y a pas d’obligation de résultat, rappelle Bertrand Dumont. Si vous n’obtenez qu’un radis, deux carottes et un concombre, il n’y a rien là!

«On n’est jamais en retard, il faut arrêter de s’énerver avec le jardinage (...) il faut que ce soit facile, il faut que ce soit naturel».

Il est d’ailleurs possible de planter jusqu’au mois de juillet. Les radis, par exemple, arrivent à maturité en seulement 21 jours. À condition de bien les arroser!