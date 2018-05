Violation de domicile: la police diffuse un portrait-robot

La police de Châteauguay demande l’aide du public pour retrouver les auteurs d’une violation de domicile survenue le mois dernier dans un édifice à logements de Beauharnois, en Montérégie.

Le 13 avril, un peu avant 22 h, deux suspects ont fait irruption dans l’un des appartements de l’immeuble, situé sur la rue Hébert.

Une jeune femme et son bébé se trouvaient à l’intérieur du logement lorsque les malfaiteurs sont entrés.

La mère de famille a réussi à se réfugier avec son enfant dans une autre pièce. Ils n’ont heureusement pas été blessés lors des événements.

Les deux suspects ont pris la fuite à pied en compagnie d’un troisième individu, qui aurait seulement fait le guet à l’extérieur.

La police n’a pas précisé si des objets ont été volés lors du crime.

L’un des suspects recherchés et dont le portrait-robot a été réalisé est un Blanc âgé entre 25 et 30 ans, mesurant entre 1,62 mètre et 1,65 mètre (5 pi 4 po et 5 pi 5 po) et pesant approximativement 86 kg (190 lb).

Les policiers ne détiennent cependant pas de description des deux autres suspects.

Toute information concernant cet événement peut être transmise au sergent-détective Simon Laliberté, en téléphonant au 450 698-3880. Il est également possible de laisser un message vocal de façon confidentielle en appelant au 450 698-3229.