En entrevue avec Denis Lévesque, la romancière à succès Amélie Dubois a témoigné du drame qu’elle a vécu lorsque son père est mort intoxiqué au monoxyde de carbone.

En mai 2017, ses parents se trouvaient dans le chalet familial lorsque le réfrigérateur au propane s’est brisé et qu’une fuite de gaz s’est produite.

«Mes parents sont retraités, raconte-t-elle. Et on n'a pas eu de nouvelles pendant la fin de semaine. Et quand mon frère, ma soeur et moi on s'est parlé, finalement, en début de semaine, on s'est rendu compte que ça clochait. Aucun des trois enfants n'avait eu de nouvelles, et on les a retrouvés, c'est ça, ils étaient intoxiqués.»

Sa mère et son père étaient dans des pièces différentes.

«Ma mère a survécu, précise l’auteure. Mon père était dans une chambre qui était plus petite, et lui, il était décédé au moment où les membres de la famille sont arrivés. Donc, ma mère, pourquoi? Est-ce que c'est l'ampleur de la pièce qui était plus grande ou quelque chose? Dans le fond, on ne le saura jamais.»

Un détecteur de monoxyde de carbone se trouvait à l’intérieur du chalet, mais les piles étaient à plat, même si ses parents avaient l’habitude de les changer «religieusement» et de vérifier l’état des conduites de gaz.

«Selon notre théorie - encore, on ne le sait pas -, mes parents sont allés quelques fois dans l'hiver pour déneiger des trucs, mais on pense que ça a sonné cet hiver, que la fuite avait déjà débuté», indique Amélie Dubois.

Dans son nouveau livre, «Le gazon... plus vert de l'autre côté de la clôture?», paru en mars, elle a d’ailleurs eu une pensée pour son père dans la préface.

«Cette dédicace, tu l'attendais depuis longtemps, peut-on y lire. Te gardant la surprise, j'avais si hâte de te voir ouvrir le roman. Hélas, tu t'es envolé beaucoup trop tôt. Mon treizième roman est pour toi, papa. Ton 'écrivine' qui t'aime pour toujours." Avec moi, Amélie Dubois.»

En faisant la promotion de son ouvrage, l’écrivaine veut d’ailleurs sensibiliser la population à l’importance de bien vérifier les détecteurs de monoxyde de carbone pour honorer la mémoire de son père.

«On était super proches, on se voyait vraiment souvent, se souvient-elle. Mon père, c'était un clown. Tout le monde l'aimait. Il marquait beaucoup les gens qu'il rencontrait, et c'était un homme qui avait beaucoup d'écoute aussi. Donc, vraiment un chic type parti beaucoup trop tôt pour ce qu'il avait à faire encore, j'ai l'impression.»