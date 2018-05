Le Boeing 737 s’est écrasé lors de la phase critique du décollage

Le Boeing 737 qui s’est écrasé à Cuba vendredi en début d’après-midi avait 104 personnes à son bord.

L’accident s’est produit lors de la phase critique de décollage, non loin de l’aéroport Jose Marti de La Havane.

«90% (et même probablement plus) des écrasements se passent au décollage ou à l’atterrissage. Des phases du vol où le pilote est en contrôle de l’avion, et non pas l’ordinateur de vol, ou le pilote automatique», explique en entrevue Claude Fortin, de FORTAS Aviation.

Impossible de savoir pour le moment ce qui a causé ce grave accident aérien, les hypothèses sont nombreuses.

«Ce sont des phases critiques où il peut se passer plein de choses. Une défaillance moteur, deux défaillances moteur comme on a déjà vu. Il peut y avoir des oiseaux qui entrent dans les moteurs. Il peut y avoir une foule de choses. C’est une phase très critique. On est vraiment en gain de vitesse et de puissance pour décoller, on est très proche des vitesses de décrochage. Si dans cette phase-là, une avarie quelconque se produit, mécanique ou extérieure, qui vient affecter l’avion, le pilote n’a pas beaucoup de temps pour manœuvrer. C’est pour ça que les pilotes s’entraînent beaucoup sur simulateur pour essayer de recréer ces scènes-là, mais dans la vraie vie ce n’est toujours facile à gérer», assure l’expert.

Selon les premiers détails, le Boeing 737 était loué par la compagnie Cubana à un transporteur aérien international.

«La compagnie aérienne loue l’appareil pour un certain nombre de dollars de l’heure, avec ou sans personnel.»