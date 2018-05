Le DGEQ invite les électeurs à se préparer dès maintenant

Le directeur général des élections du Québec (DGEQ) invite les six millions d’électeurs à se préparer dès maintenant au scrutin provincial du 1er octobre prochain, notamment en s’informant sur le système électoral québécois.

«Les études sur la participation électorale indiquent que les gens qui ne savent pas comment voter ou qui ne se sentent pas suffisamment informés votent moins», a mentionné le directeur général des élections, Pierre Reid, par communiqué, vendredi.

«Notre nouveau site a donc une portée éducative qui va au-delà du processus du vote. On y sensibilise les électrices et électeurs à la portée du vote, on les aiguille sur des pistes pour s’informer et on présente notre système électoral dans des termes simples et accessibles», a-t-il ajouté.

Le DEGQ invite donc les citoyens qui veulent en savoir davantage à consulter le site web d'Élections Québec (www.elections.quebec).

Par ailleurs, à la veille de la grande période des déménagements, le DGEQ rappelle qu’il est essentiel d’être inscrit sur la liste électorale afin d’exercer son droit de vote.

Les changements d’adresse peuvent être faits en ligne, à l’aide du Service québécois de changement d’adresse, ou par téléphone au 1 888 ÉLECTION (1 888 353-2846).