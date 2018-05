Le mariage royal, un événement «qui va à l’encontre de toutes nos valeurs»

À la veille de l’événement royal qui captivera le monde entier, le mariage du prince Harry à l’actrice Meghan Markle, Richard Martineau a dénoncé une démonstration qu’il décrit comme complètement «anachronique».

«S’il y a un événement qui va a l’encontre de TOUTES nos valeurs, c’est bien la monarchie et le mariage royal», a-t-il déclaré d’entrée de jeu lors de son passage à l’émission Québéc-Matin, précisant qu’à notre époque, les gens aimeraient au contraire plus de pouvoir citoyen et de démocratie.

«On a là des gens qui gouvernent parce qu’ils ont le bon sang [...] des gens qui sont des gonzilionnaires et qui sont payés à ne rien faire.»

Le chroniqueur estime aussi que la décision de Meghan Markle d’intégrer la monarchie n’a rien de très féministe : «on a ici une femme qui avait une carrière et qui gagnait bien sa vie. Elle va tout laisser tomber pour se faire vivre par son mari».

Pourquoi ce type d’événement est donc si populaire?

Le chroniqueur estime que dans un monde changeant rapidement, la monarchie agit comme «point d’ancrage» et de «phare dans la nuit du cynisme», surtout en ce qui a trait aux relations de couple.

«On a beau parler de féminisme, de non genré et de non binaire, il y a encore un paquet de petites filles qui tripent sur Cendrillon et la reine des neiges...qui rêvent de rencontrer le prince charmant sur son beau cheval blanc», a-t-il conclu.