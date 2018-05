Le meilleur «spot» de surf au monde situé à plus de 160 km de la mer

Le légendaire surfeur Kelly Slater, 10 fois champion du monde en surf, a créé un système de vagues révolutionnaire, qui attire désormais l’attention des médias et des surfeurs de haut niveau.

Le Surf Ranch est situé à plus de 160 km de la plage de surf la plus proche, dans un endroit reculé et poussiéreux de la vallée centrale de San Joaquin, en Californie.

On retrouve dans les terres la plus longue vague artificielle au monde. Le système offre également une variété de formes et de tailles d'ondes de vague – qui peuvent être reproduite à la perfection.

Les plus hautes vagues peuvent atteindre plus de 6’5’’ (presque 2 m) dans cette ‘’piscine’’ de plus de 2000 pieds de longueur (605 mètres de long).

CNN

CNN

CNN







Des sections sont axées sur la performance, idéales pour les virages et les manœuvres aériennes, alors que d’autres offrent des vagues plus douces.

La création de ces installations et du système alimenté grâce à de l'énergie renouvelable a coûté 30 M$ américains et s’est échelonnée sur 10 ans.

Le site a été sélectionné pour son prix abordable et la présence d'un lagon de ski nautique préexistant.

Par ailleurs, le site était situé dans un endroit isolé, parfait pour construire et tester des prototypes à l'abri des regards.

Bien que les piscines à vagues existent depuis des années, elles ont toujours été plus récréatives et grand public.

Il existe également d'autres technologies de surf artificiel telles que le Wavegarden, avec des installations publiques en Espagne et au Texas.

Le Surf Ranch, cependant, semble dépasser de loin ce qui existait déjà dans le monde.