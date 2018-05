Le nouveau PDG d’Alouette voit grand

Le nouveau président de l'Aluminerie Alouette de Sept-Îles voit grand. En poste depuis quelques semaines, Patrice L'Huillier ambitionne d’augmenter la production de l'entreprise à un million de tonnes d'aluminium par année.

Le dirigeant est motivé à relever les défis de l'industrie de l'aluminium.

Patrice L'Huillier occupait jusqu'à tout récemment un poste de directeur des opérations Mines pour ArcelorMittal en Ukraine. Celui qui se décrit comme un homme de l’aluminium a choisi de s'installer à Sept-Îles comme ses prédécesseurs. Il est rare que des grands chefs d'entreprise s'installent en région. Pour lui, c'était une obligation de demeurer près des travailleurs.

«La production, c'est d'abord les hommes et les femmes. Il faut être avec eux, proche d'eux et travailler ensemble», explique le nouveau président-directeur général.

Le dirigeant prendra éventuellement une décision sur la 3e phase d'expansion de l'entreprise. Alouette produit chaque année 600 000 tonnes d'aluminium. Son avenir passe par une augmentation des capacités de production.

«Aujourd'hui, quand on regarde les plus grosses alumineries dans le monde, on a 15 alumineries qui font plus d'un million de tonnes par an. Mon objectif et notre objectif pour Alouette est de faire partie de cette équipe des grosses alumineries de plus d'un million de tonnes par année», mentionne-t-il en entrevue à TVA Nouvelles.

L'implantation de nouvelles technologies, la menace de taxes d'importation par l'administration Trump et la fluctuation des prix sont quelques défis auxquels l'industrie doit faire face. Alouette est bien positionnée pour les relever.

«Alouette a une réputation dans le monde qui est internationalement reconnue en tant que l'une des meilleures alumineries techniquement. C'est important de garder cette place. C'est important de garder cette position et d'être novateur», ajoute le dirigeant.

L'aluminerie Alouette est le plus important employeur privé à Sept-Îles avec ses 900 employés. M. L’Huillier entend poursuivre le lien privilégié qui unit l’entreprise à la communauté.