Les 11 aéroports les plus extrêmes au monde

Si certains aéroports se démarquent en raison de leur architecture, de leur modernité, des services qu'ils offrent aux voyageurs; d'autres font parler d'eux pour des raisons beaucoup plus inusitées.

Voici un palmarès des aéroports les plus extrêmes au monde, selon CNN.

L'aéroport le plus au nord

C'est au Canada que se trouve l'aéroport le plus au nord du monde. Il s'agit de l'aéroport de la base militaire d'Alert, qui est situé à l'extrémité nord de l'île d'Ellesmere, au Nunavut. Alert est d'ailleurs le lieu habité le plus au nord de la planète, à moins de 1000 km du Pôle Nord. Pour ce qui est des vols commerciaux, c'est l'aéroport de Svalbard qui remporte la palme. Situé en territoire norvégien, l'archipel de Svalbard est situé à mi-chemin entre le Pôle Nord et le continent européen.

L'aéroport le plus au sud

À l'opposé, l'aéroport Jack F. Paulus Skiway, situé en Antarctique, est l'aéroport le plus sud. Ses installations servent entre autres à l'armée de l'air américaine qui s'y rend pour réapprovisionner la base Amundsen-Scott, une station de recherche en Antarctique. L'aéroport accueille aussi des missions scientifiques ainsi que certains vols touristiques, même s'il n'existe aucun vol régulier vers l'Antarctique. Sinon, les aéroports de Puerto Williams, à l'extrême sud du Chili, et d'Ushuaia, légèrement plus au nord, sont les aéroports commerciaux situés le plus au sud de la planète.

L'aéroport le plus haut en altitude

L'aéroport Daocheng Yading, ouvert en 2013, est le plus haut au monde alors qu'il se trouve à une altitude de 4111 mètres dans la province du Sichuan, en Chine.

L'aéroport le plus bas en altitude

Le point émergé le plus bas sur Terre est la mer Noire, qui borde Israël et la Jordanie. Comme le Bar Yehuda Airfield est construit sur la rive israélienne, il s'agit donc naturellement de l'aéroport le plus bas en altitude alors qu'il se trouve à 378 mètres sous le niveau de la mer.

L'aéroport le plus isolé

Bien que l'île de Pâques soit populaire, son aéroport international est considéré comme le plus isolé de la planète. L'aéroport Mataveri est situé à 2603 km de l'aéroport le plus près, celui de Totegegie, en Polynésie française, puis à 3759 km de l'aéroport de Santiago, au Chili.

L'aéroport le plus grand

Ce n'est pas facile de déterminer l'aéroport le plus grand, car certains incluent dans leur calcul des infrastructures auxiliaires ou un territoire réservé pour développement futur. L'aéroport international King Fahd, en Arabie saoudite, revendique entre autres une superficie de 78 000 hectares, ce qui le placerait largement en tête du classement, mais la zone développée n'est que de 3675 hectares. Sinon, l'aéroport international de Denver, aux États-Unis, s'étend sur 13 726 hectares.

L'aéroport le plus chaud

En juin 2017, l'aéroport international Ahvaz, dans le sud-est de l'Iran, a enregistré un record de température de 54°C. Si cette température est contre vérifiée puis confirmée, elle égalera le record de la température la plus chaude jamais enregistrée sur Terre à Mitribah, au Koweït, en juillet 2016 et dans la Death Valley, en Californie, en juin 2013.

L'aéroport le plus froid

Le village d'Oymyakon, dans la république de Sakha, en Russie, est réputé comme étant l'endroit le plus froid de la planète alors qu'on y a déjà enregistré une température record de -67,7°C. Pas étonnant, donc, que l'aéroport de sa capitale, Yakutsk, soit le plus froid alors que la température moyenne, en hiver, est de -38°C.

L'aéroport au point le plus élevé

Le point le plus élevé d'un aéroport est normalement la tour de contrôle. Avec sa tour de 133,8 mètres, l'aéroport international de Kuala Lumpur, en Malaisie, se place donc en tête de l'aéroport au point le plus élevé.

L'aéroport ayant la plus courte piste

Avec ses 396 mètres, la piste de l'aéroport Juancho E. Yrausquin sur l'île de Saba, dans les Antilles néerlandaises, est la plus courte au monde pour les vols commerciaux réguliers. L'aéroport a été construit sur le seul espace plat de cette île volcanique. Les pilotes qui s'y posent doivent avoir une formation spécifique.

L'aéroport ayant la plus longue piste

La piste la plus longue au monde fait 5500 mètres et se trouve à l'aéroport Qamdo Bamda au Tibet. La longueur de la piste est essentielle, car les avions qui l'utilisent sont confrontés à des conditions particulières alors que la très haute altitude (4334 mètres) réduit la performance des moteurs et la portée de l'appareil.