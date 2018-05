Les entreprises québécoises tirent profit de l’économie israélienne

Malgré le climat d'insécurité, Israël a réussi à forger une économie prospère, les entreprises québécoises sont de plus en plus nombreuses à en tirer profit.

Il y a 10 ans, l’entrepreneur Sass Peress a créé un concept 100% québécois d’abris solaires produisant de l’électricité qui s’inspirent d’une version 2.0 des abris tempo.

«L'énergie du soleil, elle est gratuite, et ainsi, on va réduire son coût», dit-il en entrevue à TVA Nouvelles.

Pour la mise en marché de son produit, il a été incapable de trouver un logiciel pour les faire fonctionner.

«On n'a pas trouvé une société québécoise qui avait cette expérience-là», mentionne M. Peress, PDG de Renewz. C’est ainsi qu’il s’est tourné vers Israël

Les entreprises québécoises sont de plus en plus nombreuses à tirer profit de la vigueur économique de l’État hébreu.

«Nous avons assisté à un rapprochement phénoménal entre le Québec et Israël au niveau des partenariats économiques, commerciaux et scientifiques», souligne David Ouellette du Centre consultatif des relations juives et israéliennes en entrevue à TVA Nouvelles.

À population égale, l'économie d'Israël affiche une croissance plus soutenue, en raison notamment des secteurs technologiques et militaires.

Elle compte presque deux fois plus d'investissements en recherche et développement; son taux de chômage avoisine les 4%.

«Dans la philosophie israélienne, on ne parle pas de faillite. Quand ils font faillite, ils se disent que c'est un pas vers le progrès», souligne M. Peress.

C'est justement cette culture entrepreneuriale du risque qui immunise l'économie israélienne contre les violences liées au conflit qui l'oppose à la Palestine.