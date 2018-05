Quatre accusations de nature sexuelle contre un homme de 65 ans

Un homme de 65 ans de Trois-Rivières arrêté chez lui mercredi, Michel Caron, fait face à 4 accusations de nature sexuelle.

Il aurait abusé d'un jeune garçon de 13 ans.

Le père de sa présumée victime tenait à assister à sa comparution.

«[C’était] important pour moi de voir les conséquences qu’il pourrait avoir, je suis fâché de la situation, de ce qui est arrivé à mon garçon, je suis en colère. J’espère que justice va être faite», a déclaré le père de la victime, un ami de l’accusé.

L'homme de 65 ans est accusé d'attouchements sexuels, d'incitation a des attouchements, d'agression sexuelle et d'avoir fait visionner des vidéos de pornographie à l'enfant d'un ami.

«Je faisais confiance à cette personne-là, c'est quelqu'un de proche de nous, mais je n’aurais jamais pensé à ça, jamais», a confié le père de l’adolescent.

Les gestes reprochés a Michel Caron auraient été posés entre le 7 et le 29 avril dernier. Il aurait donc sévi pendant trois semaines avant que l'enfant ne se confie à sa mère, et c'est exactement ce qu'il devait faire: briser le silence.

«C'est de s'affirmer, dire non de façon ferme et claire», insiste la coordonnatrice et animatrice d’Espace Mauricie, un organisme qui fait de la prévention auprès des jeunes de 3 à 12 ans, Vicky Lauzier. «S’il y a de la difficulté à dire non, on peut demander de l’aide de ses amis ou d’autres jeunes qui sont près de lui, ou de le dire à un adulte.»

Les intervenants d’Espace Mauricie enseignent aux enfants qu'ils ont des droits, dont celui de dire non.

«Si quelqu'un te touche par une parole, par des gestes, il ya des choses à faire. Il est important de donner la permission de réagir aux enfants.

La poursuite s'est opposée à la remise en liberté de Michel Caron et annoncé que de nouvelles accusations pourraient être déposées contre lui à son retour en cour mardi prochain.

-D'après le reportage de Ghislain Morissette