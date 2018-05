Textos au volant: un chauffeur d’autobus pris en flagrant délit

Les campagnes pour contrer les textos au volant se multiplient et les sanctions se veulent de plus en plus sévères. Pourtant, un chauffeur d’autobus du Réseau de transport métropolitain (RTM) s’est fait prendre la main dans le sac...ou plutôt sur le téléphone.

C’est une séquence filmée par Sophie Lamarche, une usagère du transport en commun, qui a permis de mettre au jour le comportement du chauffeur.

Cette dernière affirme que le tout s’est déroulé dans le secteur du pont Champlain alors que son autobus était en direction de Montréal.

«Ce n’était pas la première fois que j’apercevais un chauffeur avoir un comportement qui est, selon moi, dangereux et inconcevable. Après plusieurs minutes, je commençais à être inquiète et j’ai commencé à capter le tout sur mon téléphone», a raconté Sophie Lamarche.

Selon elle, le tout a eu lieu en pleine heure de pointe et il y avait «un bon débit routier».

Elle n’a pas averti le chauffeur puisqu’elle s’est dit qu’il était «déjà assez distrait».

Au RTM, on confirme avoir reçu la plainte de Mme Lamarche et avoir visionné la vidéo.

«Nous effectuons présentement un suivi auprès de notre fournisseur à cet effet. La sécurité des usagers est une priorité pour le RTM et un tel comportement est inacceptable et non toléré», a répondu l’organisme à TVA Nouvelles.

«Le RTM s’assure d’effectuer des suivis auprès de ses fournisseurs afin qu’une sensibilisation en continu soit faite auprès des conducteurs d’autobus de son réseau à l’importance de respecter le Code de la route en tout temps», a précisé la société de transport.

Le fournisseur dont il est question est l’entreprise «La Québécoise». La compagnie n’a toujours pas répondu aux demandes d’information de notre journaliste.