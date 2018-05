5 choses à savoir sur «Dirty Dancing: le classique sur scène»

La production musicale «Dirty Dancing: le classique sur scène», qui est une adaptation scénique du film «Danse lascive», est en tournée nord-américaine. Elle sera de passage au Centre Vidéotron, à Québec, le 25 mai. Pour l’occasion, on vous révèle cinq choses à savoir sur ce spectacle.

1. Le film de 1987 a été adapté pour le théâtre en 2004 sous le titre «Dirty Dancing: Le classique sur scène». Le show musical a été créé en Australie. Les chansons qui composent l’oeuvre sont celles du film. On y retrouve notamment «The Time of My Life», «Be My Baby», «She’s Like the Wind et Hungry Eyes».

2. Quand on songe au beau Johnny Castle, l’image de Patrick Swayze et son déhanchement sexy nous viennent en tête. Celui qui l’incarne sur scène, Aaron Patrick

Craven, est un danseur de formation. Diplômé en danse et chorégraphie à l’Université de Wichita, il a été danseur soliste et artiste invité des Ballets de Wichita. Il a aussi fait une tournée internationale avec la troupe de danse contemporaine de Wichita. L’homme a entre autres dansé dans «Casse-Noisette». Ce n’est pas la première fois qu’Aaron Patrick Craven troque le collant contre des habits moins classiques, puisque avec sa gueule de jeune premier, il a performé dans de nombreux spectacles musicaux: «Billy Elliot», «Mamma Mia!», «West Side Story», «The Rocky Horror Picture Show», «A Chorus Line», «Aida»...

3. Lorsque la bande sonore du film est sortie, la plupart des extraits sont devenus des succès partout dans le monde. «The Time of My Life» a remporté l’Oscar de la meilleure chanson, ainsi qu’un Grammy et un Golden Globe en 1988.

4. Kaleigh Courts, qui interprète Frances «Bébé» Houseman sur la scène, vient elle aussi du milieu du ballet classique. Elle a étudié la danse durant 14 ans et elle est membre des Ballets de Houston. Comme elle n’avait pas le sens du rythme dans ce registre et qu’elle a dû laisser tomber son maniérisme, elle a beaucoup bénéficié de l’aide de son partenaire Aaron Patrick Craven, qui vient du milieu classique, mais qui a fait beaucoup de musicals populaires.

5. Au moment où la tournée de «Dirty Dancing: Le classique sur scène» a commencé, en 2017, le film soulignait ses 30 ans d’existence. Est-ce une pure coïncidence?