Charlize Theron a senti les regards critiques sur son physique

Charlize Theron est passée par le mannequinat avant de devenir actrice, signant un contrat à l'âge de 16 ans et posant dans toute l'Europe avant de déménager aux États-Unis pour poursuivre sa carrière au cinéma dans les années 1990.

Elle affirme aujourd'hui que les pontes d'Hollywood l'ont jugée trop vite à son arrivée, à cause de son passé de mannequin.

«Quand j'ai commencé, il y avait peut-être René Russo qui avait été top-modèle avant, a-t-elle expliqué dans une entrevue accordée au magazine britannique Total Film. Il y avait beaucoup de négativité: si vous êtes ex-mannequin, vous ne pouvez être qu'une horrible actrice. Robert Redford m'en a parlé et je sais que cela arrive aussi aux hommes. J'ai juste décidé d'essayer et de faire des choix intéressants pour que je puisse montrer de quoi j'étais capable.»

La vedette de 42 ans a décroché une gamme variée de rôles au cours de sa carrière, dont celui du soldat Imperator Furiosa dans «Mad Max: Fury Road» et celui de Marlo, une mère en difficulté, dans son dernier film Tully et a finalement réussi à se forger une réputation d'actrice de talent. Mais en dépit de sa popularité, l'actrice sud-africaine ne pense pas que le tour est joué pour elle, même après avoir remporté l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle de tueuse en série dans le film «Monster» de Patty Jenkins.

«J'ai ressenti une pression incroyable pour ne pas me planter. C'était presque pire. Je ne me suis jamais sentie (en sécurité). C'est commun chez les acteurs. Il y en a très peu qui ont une relation saine avec leur ego et leur statut. Je pense que c'est un milieu où de nouveaux talents arrivent constamment, et si vous restez sur vos acquis et que vous ne vous mettez pas au défi, les gens ne voudront plus travailler avec vous et ils ne voudront plus voir vos films.»

Charlize Theron a également partagé qu'elle choisit ses rôles en se mettant à la place des spectateurs : «Je lis des scripts et je me dis : "Bon sang, j'adorerais aller voir ce film."»