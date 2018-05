Cinq spectacles à voir au Festival TransAmériques

Des spectacles de danse et de théâtre de grande qualité seront présentés du 23 mai au 7 juin dans 17 lieux de diffusions à Montréal dans le cadre du Festival TransAmériques (FTA). Voici cinq spectacles à voir.

«La nuit des taupes»

Sept taupes géantes qui font de la moto ou qui jouent de la musique punk. Voilà ce que propose «La nuit des taupes», une production française. «C’est un spectacle fou. C’était plein de jeunes à la représentation à laquelle j’ai assisté à Paris, a dit le directeur artistique du FTA. Martin Faucher, en entrevue. C’était la fête sur scène.» Le 2 juin, les sept taupes se promèneront au centre-ville de Montréal en prenant même le métro. Gardez l’œil ouvert!

À l’Usine C du 3 au 6 juin

«Nos ghettos»

La création «Nos ghettos» alimentera certainement le débat sur les accommodements raisonnables. Pour cette pièce, Jean-François Nadeau s’est inspiré de ses rencontres avec des immigrants de son coin de Rosemont. Son constat: la méfiance ou l’indifférence sont les assises de la cohabitation, plutôt qu’un désir de vivre ensemble empreint d’harmonie et de curiosité. Jean-François Nadeau est accompagné sur scène du musicien Stéfan Boucher.

Au Théâtre d’Aujourd’hui du 2 au 6 juin

«Kings of War»

«Kings of War», du metteur en scène belge Ivo van Hove, est tout simplement le plus imposant spectacle que le FTA ait jamais accueilli. Cette trilogie shakespearienne a beau durer 4 heures et demie, «on ne s’ennuie pas une seconde», selon Martin Faucher. Ce spectacle à grand déploiement avec musiciens, vidéo, et DJ pose un regard sur comment les guerres se décident et en quoi l’humeur des dirigeants affecte la marche du monde.

Au Théâtre Denise-Pelletier du 24 au 27 mai

«Tom na Fazenda»

Il est extrêmement rare de voir des pièces créées au Québec, être joué ici par des troupes étrangères. C’est le cas de «Tom na Fazenda», le «Tom à la ferme» de Michel Marc Bouchard, repris par le Brésilien Rodrigo Portella. Cette production a remporté de nombreux prix au Brésil. De la vingtaine de versions jouées un peu partout dans le monde, celle-ci est probablement la plus crue, la plus animale et la plus violente de cette œuvre.

À la Maison Théâtre du 1 au 3 juin

«Betroffenheit»

Mélange de danse et de théâtre, «Betroffenheit» raconte l’histoire d’une personne entre la vie et la mort qui lutte pour survivre à la suite d’un accident. Créée par Crystal Pite et Jonathon Young, tous deux de Vancouver, cette production qui tourne parfois au cabaret burlesque a eu un rayonnement international important. «C’est de très haut niveau, affirme Martin Faucher qui l’a vue à Amsterdam l’an passé. C’était complet. La réaction du public a été immense.»

À la salle Pierre-Mercure, du 5 au 7 juin